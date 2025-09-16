歷史首檔台日連結式ETF掛牌 野村日本東證18日上市

臺灣資本市場邁入全新里程碑，野村投信募集發行的「野村日本東證ETF證券投資信託基金」，即野村日本東證（009812）ETF將於9月18日掛牌上市，並得辦理融資融券，成為國內首檔臺日跨境連結式ETF，不僅象徵臺日雙邊資本市場合作跨入新階段，也為臺灣朝亞洲資產管理中心目標邁進注入強勁動能。

金管會積極推動臺灣成為亞洲資產管理中心，於去年12月正式公告日本為我國承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，開放日本ETF得以連結式基金架構來臺。此次「野村日本東證ETF」掛牌上市，正是政府推動臺灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔為連結式ETF，連結之標的ETF為日本東京證券交易所上市交易的「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」(東京證券交易所證券代碼：1306.JP)，其追蹤的「東證股價總報酬指數（TOPIX Total Return Index）」，為日本東京證券交易所的股票市場指數，成分股涵蓋東京證券交易所主要市場、標準市場及成長市場上市的日本國內普通股，是追蹤日本股市整體表現的重要指標。

連結式ETF為指數股票型基金的一種，主要投資於海外單一特定ETF，而非直接投資於指數成分股。連結式ETF交易方式與指數股票型基金相同，投資人能以更熟悉及便利的交易方式和產品規格，直接參與日本的ETF投資機會，更有效率的配置日股資產，增加投資組合的多元性。

為慶祝首檔臺日跨境ETF成功掛牌，證交所將於9月18日上午舉辦盛大上市典禮，邀請我國及日本主管機關代表共襄盛舉。此一里程碑不僅彰顯臺灣成為亞洲資產管理中心的國際化進程，也象徵臺日在金融領域合作關係邁入嶄新階段。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達193檔（含被動式ETF 186檔及主動式ETF 7檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。