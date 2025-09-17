00713配息腰斬惹怨！股民棄船「改買美債」 苦主曝00919相同慘況

高股息ETF元大台灣高息低波（00713）即將除息。Dcard近日有網友發文，表示00713配息一路下滑，從高峰1.4元跌到僅剩0.78元，「真的笑不出來」。原PO坦言股價雖卡在51元附近相對穩定，但殖利率直線下墜，抱著只是「浪費耐心」，最後決定「棄船」，尋找其他能穩健領息、適合長期持有的標的。貼文引起不少同樣「苦主」共鳴，也引發不同投資策略的爭論。

從背景來看，近期多檔高股息ETF因股利來源減少、成分股調整，配息水準普遍下修，市場原先熱捧的「高配息神話」難以持續。00713自先前高配息期一路走低，讓不少以「領息」為目的的投資人感到失望。

該篇貼文留言區內支持原PO的網友不少。有人直言「配息一路砍的時候就該警覺了，抱股就是折磨耐心」，也有人苦笑「00713苦主+1，從1.4跌到0.78真的是心痛」，認為降息幅度過大，已失去原本的吸引力。另一批則提醒「00713甜頭吃完就剩骨頭，股價穩不代表殖利率好」，建議不要被表象蒙蔽。

另一方面，也有人提出替代方案。部分網友轉向美債ETF，例如00945B，強調「每月配息穩定，等於每月加薪」，相較之下比追高股息更安心。另有網友提到「00919連續三季沒填息」，暗示並非只有00713表現不如預期，整體高股息產品都在「校正回歸」。

然而，也有人酸嗆「一開始說要長期持有，逢低加碼，結果遇到配息下降就棄守，跟屁一樣」。另有網友補充「配息高就抱著，結果降息就打臉，財務自由不是這麼容易」，點出盲目迷信高股息的風險。

市場法人表示，雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。