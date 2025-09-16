台積電創新高後還有活水！三檔台股ETF換股名單出爐

臺灣指數公司16日公告中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）、新光臺灣半導體30（00904）等共計三檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自9月16日交易結束後生效（亦即9月17日起生效）。

中信成長高股息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數，此次在50檔成分股中新增及刪除各16檔。此外，定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

此次新增成分股有統一、東陽、三陽工業、興富發、慧洋-KY、華南金、中信金、神基、文曄、台灣大、遠傳、世界、旭隼、豐泰、中保科、裕融；刪除成分股為聯強、群光、漢唐、義隆、大立光、健鼎、順達、永信建、聖暉*、全家、寶雅、頎邦、群電、緯穎、洋基工程、至上。

富邦旗艦50追蹤臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，此次在50檔成分股中新增及刪除各24檔，此次新增成分股有聚陽、士電、中砂、光寶科、鴻海、智邦、技嘉、友達、創見、裕民、台新新光金、國票金、嘉澤、譜瑞-KY、新普、亞翔、瑞儀、啟碁、環球晶、達發、洋基工程、采鈺、元太、裕融。

刪除成分股有亞泥、大成、南亞、東元、美時、聯電、仁寶、國巨*、華碩、義隆、可成、長榮、凱基金、文曄、穩懋、緯創、家登、台燿、台塑化、愛普*、復盛應用、南電、美利達、宏全。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，此次在30檔成分股中新增及刪除各兩檔。

此次新增成分股有景碩、穎崴 ；刪除成分股有智原、頎邦。

值得一提的是，臺灣全市場半導體精選30指數連結的新光臺灣半導體30 ETF和半導體30期貨，也將提升台積電權重來對應大盤，調整將於9月16日生效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。