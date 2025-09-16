八家基金公司規模創高 這檔ETF帶動統一投信月增5.34%居冠

股市行情熱絡，據投信投顧公會8月底統計，全市場37家基金公司規模加總達到10.28兆元，月增幅1.8%。其中，有八家基金公司的規模創新高，以統一投信月增幅5.34%居首。

主動式專家統一投信基金規模成長，貢獻最多為主動統一台股增長ETF（00981A）。00981A規模月增136億元，增幅達到265.29%。統一投信將於10月15至17日募集統一全球創新主動式ETF（00988A），這檔ETF被譽為「全球版」00981A，有望持續為統一投信規模成長增添動能。

根據投信投顧公會8月底資料，八家規模創高的基金公司中，近一月、三月、六月增幅皆由統一投信居冠，分別達到5.34%、13.3%及22.1%，也是唯一一家近六月規模增幅超過兩成的基金公司。統一投信基金規模已連續四個月改寫歷史最高紀錄，主要是因主動統一台股增長ETF 5月底掛牌後規模成長數倍，成為主動式ETF規模王。截至9月12日，00981A規模已從掛牌時的28億元，快速成長至217.78億元，為首檔規模突破200億元的主動式ETF。

繼風行主動式ETF市場的主動統一台股增長ETF 後，統一投信將募集的統一全球創新主動式ETF 是以掌握全球創新成長潛力為目標。00988A將利用創新金三角投資策略，布局六大創新投資主軸，涵蓋創新軍火庫（AI基建供應鏈）、金融創新(加密貨幣/穩定幣)、硬實力創新（國防航太/機器人）、資源創新（能源/原物料）、軟實力創新（AI軟體/SaaS）、消費創新（生態系平台）。00988A投資配置將以美股為核心，歐股及亞股為輔。

統一全球創新主動式ETF 基金經理人陳意婷表示，隨著股市來到高檔，但各國總經數據表現分化，可能使市場波動加大、產業輪動加劇。歐元區受惠關稅不確定性消除及俄烏停戰協議持續推進，近期經濟數據相對強勁，製造業及服務業PMI皆回升到50以上的景氣擴張區間。烏克蘭重建需求有望帶動歐盟中長期經濟展望，同時，歐洲提高國防預算趨勢確立，使國防航太及電力相關產業有機會受惠。 八家基金公司規模創新高。(資料來源：投信投顧公會)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。