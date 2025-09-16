「電力不足」甲骨文揭AI最大挑戰！00899受惠燃料電池需求飆升

軟體巨擘甲骨文（Oracle）因應AI強勁需求，上季資本支出暴增至84.68億美元，意外揭示AI發展背後驚人的「吃電」真相，使電力供應成為市場新焦點。法人指出，這場由AI引爆的能源革命，正為燃料電池等潔淨能源供應鏈帶來龐大商機，相關ETF已率先表態。

甲骨文執行長艾利森（Larry Ellison）日前提及，AI正帶來史無前例的超級週期，但「電力供應將是最大挑戰之一」，凸顯科技巨頭也面臨AI資料中心龐大耗能的瓶頸。

此一趨勢直接點燃了供應鏈的投資熱潮。富蘭克林華美FT潔淨能源ETF（00899）主要持股、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏便傳出接獲甲骨文AI資料中心大單，激勵股價單日飆漲23%，並帶動公司第2季營運順利轉虧為盈，營收年增近二成。

布魯姆能源執行長史瑞達（KR Sridhar）樂觀表示，公司正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接「史上最強勁的拐點」。市場分析，AI資料中心的爆炸性需求，已迫使科技巨擘繞過傳統電網，積極尋求自主發電方案，為潔淨能源打開全新出海口。

根據Bloomberg數據，截至9月12日，標普潔淨能源精選指數今年以來漲幅已達31.29%，表現遠優於標普500指數的11.95%及那斯達克指數的14.66%，顯示市場資金已提前卡位。

00899基金經理人洪慧珊分析，AI引爆的剛性電力需求是明確的長線趨勢，預估到2030年，全球電力需求將較去年倍增，為潔淨能源創造巨大的成長空間。

投信法人認為，00899在經歷先前政治風險的逆風後，籌碼已相對沉澱，建議投資人可採取逢低分批布局策略，掌握這波由AI驅動的潔淨能源長線商機。

表、潔淨能源指數與其他主題指數表現

1M% 3M% 6M% 1Y% YTD% 標普潔淨能源精選指數 8.36% 14.94% 27.54% 6.23% 31.29% 標普500指數 2.15% 8.92% 16.76% 17.03% 11.95% NASDAQ綜合指數 2.12% 12.61% 24.71% 25.20% 14.66% 全球智能電動車指數 2.71% 19.80% 34.40% 38.39% 20.06% ACWI IMI精選未來車30指數 2.50% 14.52% 32.34% 32.15% 18.66% 標普軟體服務指數 1.90% 4.46% 22.11% 28.27% 11.89% 羅素2000指數 5.01% 12.01% 17.27% 9.83% 7.48% 元宇宙指數 4.15% 13.89% 22.95% 25.92% 14.03% 全球基因免疫與醫療革命指數 1.73% 2.60% 0.10% -8.77% 1.16% 全球基因免疫生技指數 5.04% 6.40% 3.91% -9.05% 0.41% 電池與儲能科技指數 12.93% 37.15% 30.66% 31.85% 22.18% 全球網路安全指數 4.78% 1.02% 11.48% 26.92% 10.85%

資料日期：2025/9/12 資料來源：Bloomberg

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。