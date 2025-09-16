「電力不足」甲骨文揭AI最大挑戰！00899受惠燃料電池需求飆升
軟體巨擘甲骨文（Oracle）因應AI強勁需求，上季資本支出暴增至84.68億美元，意外揭示AI發展背後驚人的「吃電」真相，使電力供應成為市場新焦點。法人指出，這場由AI引爆的能源革命，正為燃料電池等潔淨能源供應鏈帶來龐大商機，相關ETF已率先表態。
甲骨文執行長艾利森（Larry Ellison）日前提及，AI正帶來史無前例的超級週期，但「電力供應將是最大挑戰之一」，凸顯科技巨頭也面臨AI資料中心龐大耗能的瓶頸。
此一趨勢直接點燃了供應鏈的投資熱潮。富蘭克林華美FT潔淨能源ETF（00899）主要持股、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏便傳出接獲甲骨文AI資料中心大單，激勵股價單日飆漲23%，並帶動公司第2季營運順利轉虧為盈，營收年增近二成。
布魯姆能源執行長史瑞達（KR Sridhar）樂觀表示，公司正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接「史上最強勁的拐點」。市場分析，AI資料中心的爆炸性需求，已迫使科技巨擘繞過傳統電網，積極尋求自主發電方案，為潔淨能源打開全新出海口。
根據Bloomberg數據，截至9月12日，標普潔淨能源精選指數今年以來漲幅已達31.29%，表現遠優於標普500指數的11.95%及那斯達克指數的14.66%，顯示市場資金已提前卡位。
00899基金經理人洪慧珊分析，AI引爆的剛性電力需求是明確的長線趨勢，預估到2030年，全球電力需求將較去年倍增，為潔淨能源創造巨大的成長空間。
投信法人認為，00899在經歷先前政治風險的逆風後，籌碼已相對沉澱，建議投資人可採取逢低分批布局策略，掌握這波由AI驅動的潔淨能源長線商機。
表、潔淨能源指數與其他主題指數表現
|1M%
|3M%
|6M%
|1Y%
|YTD%
|標普潔淨能源精選指數
|8.36%
|14.94%
|27.54%
|6.23%
|31.29%
|標普500指數
|2.15%
|8.92%
|16.76%
|17.03%
|11.95%
|NASDAQ綜合指數
|2.12%
|12.61%
|24.71%
|25.20%
|14.66%
|全球智能電動車指數
|2.71%
|19.80%
|34.40%
|38.39%
|20.06%
|ACWI IMI精選未來車30指數
|2.50%
|14.52%
|32.34%
|32.15%
|18.66%
|標普軟體服務指數
|1.90%
|4.46%
|22.11%
|28.27%
|11.89%
|羅素2000指數
|5.01%
|12.01%
|17.27%
|9.83%
|7.48%
|元宇宙指數
|4.15%
|13.89%
|22.95%
|25.92%
|14.03%
|全球基因免疫與醫療革命指數
|1.73%
|2.60%
|0.10%
|-8.77%
|1.16%
|全球基因免疫生技指數
|5.04%
|6.40%
|3.91%
|-9.05%
|0.41%
|電池與儲能科技指數
|12.93%
|37.15%
|30.66%
|31.85%
|22.18%
|全球網路安全指數
|4.78%
|1.02%
|11.48%
|26.92%
|10.85%
資料日期：2025/9/12 資料來源：Bloomberg
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
