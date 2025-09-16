航太展登場！太空衛星股再掀投資熱 這檔ETF近一年大漲逾72%

各國拚國力積極投入衛星航太競賽，美國總統川普上任後，更加速太空科技發展，第一金投信指出，太空衛星戰除了國力也搭上民間消費力，蘋果秋季發表會，除了iPhone17受關注，新一代Apple Watch穿戴裝置搭載衛星連線功能，受市場關注，本周18日至20日登場的台北國際航太展、2025年太空創新商機媒合會，助攻太空衛星投資力延燒。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝說明，太空衛星相關產業上攻行情仍可望持續，隨著火箭發射成本下降、製造技術進步，低軌衛星的服務費用降低，服務價格親民也帶動應用普及化；此外，相關議題持續升溫，也帶動近期企業轉投資、合併及收購題材大幅增加，推升太空衛星股價狂飆，Bloomberg資料統計至9月15日止，今年來Solactive太空衛星指數上漲50%，近一年漲幅更高達86%。

高盛報告指出，全球低軌衛星整體服務收入成長、每月訂閱費用降低，2024年低軌衛星整體服務收入為77.5億美元，每月訂閱費用為127美元；預估至2025年底服務收入可達111.5億美元，每月訂閱費用降為107美元；未來十年更進一步降低，預估至2035年底服務收入可達640億美元，每月訂閱費用降為16美元。

曾萬勝也舉例，太空衛星帶起的投資熱度不僅反應在投資人交易熱度，也反應在企業的併購及轉投資熱度，特斯拉執行長馬斯克旗下的SpaceX，在9月份也宣布斥資170億美元收購Echostar頻譜，強化SpaceX旗下Starlink行動網路通訊覆蓋能力；歐洲三大航太集團Leonardo、Thales和空中巴士（Airbus）也計畫合併旗下衛星事業，在法國打造合資衛星集團，以抗衡中國大陸與美國的競爭對手。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，投資國家為美、加、歐、日、台等，主要投資太空產業包括：衛星設備及通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空探索等四大領域。 泛美股 ETF 表現領先群。經濟日報製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。