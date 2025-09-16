快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

航太展登場！太空衛星股再掀投資熱 這檔ETF近一年大漲逾72%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

各國拚國力積極投入衛星航太競賽，美國總統川普上任後，更加速太空科技發展，第一金投信指出，太空衛星戰除了國力也搭上民間消費力，蘋果秋季發表會，除了iPhone17受關注，新一代Apple Watch穿戴裝置搭載衛星連線功能，受市場關注，本周18日至20日登場的台北國際航太展、2025年太空創新商機媒合會，助攻太空衛星投資力延燒。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝說明，太空衛星相關產業上攻行情仍可望持續，隨著火箭發射成本下降、製造技術進步，低軌衛星的服務費用降低，服務價格親民也帶動應用普及化；此外，相關議題持續升溫，也帶動近期企業轉投資、合併及收購題材大幅增加，推升太空衛星股價狂飆，Bloomberg資料統計至9月15日止，今年來Solactive太空衛星指數上漲50%，近一年漲幅更高達86%。

高盛報告指出，全球低軌衛星整體服務收入成長、每月訂閱費用降低，2024年低軌衛星整體服務收入為77.5億美元，每月訂閱費用為127美元；預估至2025年底服務收入可達111.5億美元，每月訂閱費用降為107美元；未來十年更進一步降低，預估至2035年底服務收入可達640億美元，每月訂閱費用降為16美元。

曾萬勝也舉例，太空衛星帶起的投資熱度不僅反應在投資人交易熱度，也反應在企業的併購及轉投資熱度，特斯拉執行長馬斯克旗下的SpaceX，在9月份也宣布斥資170億美元收購Echostar頻譜，強化SpaceX旗下Starlink行動網路通訊覆蓋能力；歐洲三大航太集團Leonardo、Thales和空中巴士（Airbus）也計畫合併旗下衛星事業，在法國打造合資衛星集團，以抗衡中國大陸與美國的競爭對手。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，投資國家為美、加、歐、日、台等，主要投資太空產業包括：衛星設備及通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空探索等四大領域。

泛美股 ETF 表現領先群。經濟日報製表
泛美股 ETF 表現領先群。經濟日報製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

太空 航太

延伸閱讀

馬斯克增持特斯拉股10億美元 股價大漲…有望收復今年來失土

繼電動車、火箭與機器人後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 林保署：優先考量2場地

相關新聞

高股息ETF績效不如前？阿格力：00918今年仍繳出5.45％表現

高股息ETF還能存嗎？ 今年高股息ETF績效不如前兩年，大家都怎麼處理？我自己在2023年9月送我兒子00918當生日禮，剛剛打開APP熊熊想起這件事，平常他帳戶的持股們就是定期定額或買了就丟著

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

配息不香？「總報酬」才夠硬 很多人投資高股息ETF時，盯著配息金額，心裡默默祈禱：越多越香！ 但現實卻常像追劇，預告超精彩，正片卻劇情崩壞。果然「配出多少」和「能填回來」根本是兩回事。

搶搭年化配息10%列車！00919續扮ETF人王、邁向填息路

15日00919價量齊揚登上ETF人氣成交王，今日除息首日，更搭上台積電、台股創高順風車，邁向填息路。

航太展登場！太空衛星股再掀投資熱 這檔ETF近一年大漲逾72%

各國拚國力積極投入衛星航太競賽，美國總統川普上任後，更加速太空科技發展，第一金投信指出，太空衛星戰除了國力也搭上民間消費...

00919除息登場 年化殖利率逾10% 朝填息邁進

群益台灣精選高息ETF（00919）16日迎來除息，除息參考價落在21.25元，今日以21.35元收盤，高於參考價，買盤...

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

採月配息機制、受益人數達2.9萬人的FT臺灣永續高息（00961），今（16）日除息0.048元，除息前一交易日收盤價9.22元，除息參考價約9.17元。 受惠台股今日開低走高強勢表現，盤中大漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。