00919除息登場 年化殖利率逾10% 朝填息邁進

群益台灣精選高息ETF（00919）16日迎來除息，除息參考價落在21.25元，今日以21.35元收盤，高於參考價，買盤積極進場，朝填息方向邁進。

00919本次每單位配息0.54元，雖然比上季的0.72元縮水約25%，單次金額下滑，但換算下來年化配息率仍維持逾10%，並連續10季站穩雙位數殖利率水準。受益人數也突破133萬人，顯示市場震盪之際，高股息ETF依舊是投資人追捧的標的。法人指出，高息資產具備息收保護與相對抗跌特性，適合作為穩健資金的中長期配置工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。