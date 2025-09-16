快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

高股息ETF績效不如前？阿格力：00918今年仍繳出5.45％表現

聯合新聞網／ 阿格力
阿格力分享，2023年9月替兒子買進00918大華優利高填息30，兩年下來含息報酬超過四成。今年以來含息報酬率仍有5.45％，在同型高股息ETF中表現不俗。中央社
阿格力分享，2023年9月替兒子買進00918大華優利高填息30，兩年下來含息報酬超過四成。今年以來含息報酬率仍有5.45％，在同型高股息ETF中表現不俗。中央社

高股息ETF還能存嗎？

今年高股息ETF績效不如前兩年，大家都怎麼處理？我自己在2023年9月送我兒子00918當生日禮，剛剛打開APP熊熊想起這件事，平常他帳戶的持股們就是定期定額或買了就丟著長期投資。

到現在將近兩年，剛好買的時間點也不錯，含息報酬有四成多。趁這陣子剛好有人也發問高股息ETF，剛好有一點心得也分享給大家。

1.比較其它高股息ETF的績效？

今年以來00918大華優利高填息30的含息績效為5.45％（統計至9/15），在規模前十大裡面的高股息ETF裡面算前段班，大家可以到財經M平方的ETF專區回測看看。

所以坦白說在同型ETF中依舊連續多年都有不錯的表現，是股東的朋友應該更清楚。

2.投資目的是什麼？

再來就是投資目的，其實5％的含息報酬，我覺得對應高股息ETF這種領息目的產品來說沒毛病啊，不能把2023-2024因為AI衝高的報酬率當成常態，包含配息減少也是因為資本利得降低的關係。

真正要資本利得該尋求的是市值型ETF，像我兒也是幫他扣台灣五十定期定額。而且投資本來就有大小年，任何產品都不可能年年強！

3.繼續領息當財商教材

00918不知道是故意的還怎樣，本次季配就在9月18日配0.52元現金股利，上次六月配的已經填息，反正成本也不高，就繼續讓他配。

對於我而言，希望兒子成年後給他看投資組合，一來讓他了解長期投資帶來的報酬是簡單又豐厚，二來讓他知道領息型產品跟市值型經過二十年的差異。

沒錯，最重要的就是讓他財商不用自己走一遍才知道，他的庫存股就是他最好的導師。

◎本文內容獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

延伸閱讀

資產暴衝至1000萬回想當時被酸「存骨」！存股哥：再買進2張00878

空軍慘虧1650萬...人生歸零！狼大惋惜5點提醒：別輕信網紅說的9月魔咒

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

相關新聞

高股息ETF績效不如前？阿格力：00918今年仍繳出5.45％表現

高股息ETF還能存嗎？ 今年高股息ETF績效不如前兩年，大家都怎麼處理？我自己在2023年9月送我兒子00918當生日禮，剛剛打開APP熊熊想起這件事，平常他帳戶的持股們就是定期定額或買了就丟著

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

配息不香？「總報酬」才夠硬 很多人投資高股息ETF時，盯著配息金額，心裡默默祈禱：越多越香！ 但現實卻常像追劇，預告超精彩，正片卻劇情崩壞。果然「配出多少」和「能填回來」根本是兩回事。

搶搭年化配息10%列車！00919續扮ETF人王、邁向填息路

15日00919價量齊揚登上ETF人氣成交王，今日除息首日，更搭上台積電、台股創高順風車，邁向填息路。

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

採月配息機制、受益人數達2.9萬人的FT臺灣永續高息（00961），今（16）日除息0.048元，除息前一交易日收盤價9.22元，除息參考價約9.17元。 受惠台股今日開低走高強勢表現，盤中大漲

資產暴衝至1000萬回想當時被酸「存骨」！存股哥：再買進2張00878

＊原文發文時間為9月14日 剛開始存股的時候，我坐在一間摩斯漢堡，用紙筆計算以當時的我，要多少年才能達到股票市值千萬，那時沒什麼工具可以做複利計算，所以我每年用5%複利自己慢慢加，就這樣寫滿一整頁筆

00919配息多為股利！棒棒：持有超過42張就可能被扣補充保費

隨著00919除息，這次配息的來源分配也跟著公告。 過往配息多半來自於資本利得和收益平準金，第三季評價時剛好碰上除權息旺季，成分股息收提供了不少配息子彈，這次幾乎有9成來自於股利所得、資本利得為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。