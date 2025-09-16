高股息ETF績效不如前？阿格力：00918今年仍繳出5.45％表現

高股息ETF還能存嗎？

今年高股息ETF績效不如前兩年，大家都怎麼處理？我自己在2023年9月送我兒子00918當生日禮，剛剛打開APP熊熊想起這件事，平常他帳戶的持股們就是定期定額或買了就丟著長期投資。

到現在將近兩年，剛好買的時間點也不錯，含息報酬有四成多。趁這陣子剛好有人也發問高股息ETF，剛好有一點心得也分享給大家。

1.比較其它高股息ETF的績效？

今年以來00918大華優利高填息30的含息績效為5.45％（統計至9/15），在規模前十大裡面的高股息ETF裡面算前段班，大家可以到財經M平方的ETF專區回測看看。

所以坦白說在同型ETF中依舊連續多年都有不錯的表現，是股東的朋友應該更清楚。

2.投資目的是什麼？

再來就是投資目的，其實5％的含息報酬，我覺得對應高股息ETF這種領息目的產品來說沒毛病啊，不能把2023-2024因為AI衝高的報酬率當成常態，包含配息減少也是因為資本利得降低的關係。

真正要資本利得該尋求的是市值型ETF，像我兒也是幫他扣台灣五十定期定額。而且投資本來就有大小年，任何產品都不可能年年強！

3.繼續領息當財商教材

00918不知道是故意的還怎樣，本次季配就在9月18日配0.52元現金股利，上次六月配的已經填息，反正成本也不高，就繼續讓他配。

對於我而言，希望兒子成年後給他看投資組合，一來讓他了解長期投資帶來的報酬是簡單又豐厚，二來讓他知道領息型產品跟市值型經過二十年的差異。

沒錯，最重要的就是讓他財商不用自己走一遍才知道，他的庫存股就是他最好的導師。

◎本文內容獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。