月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

聯合新聞網／ 股海老牛
00918大華優利高填息30最新一季配息下調至0.52元，但上市以來9次配息有6次成功填息，今年前8月含息報酬率5%，從2023年至今總報酬更高達98.06%。中央社
配息不香？「總報酬」才夠硬

很多人投資高股息ETF時，盯著配息金額，心裡默默祈禱：越多越香！

但現實卻常像追劇，預告超精彩，正片卻劇情崩壞。果然「配出多少」和「能填回來」根本是兩回事。

我分享多次的大華優利高填息30 (00918)，9月配息從0.7元調降成0.52元，可是近四季配息率總和仍然高達11.97%。不少人來私訊問我，這樣還香嗎？別急，我們從三個角度來看：

6次填息達陣

投資高股息ETF最怕的就是「填不回來」，其實更像從銀行裡提款。如果每次只提不存，就算戶頭再滿也會見底。不過00918 上市以來配了9次息，其中有6次成功填息，最快三天就補回來，這表現算是挺給力的。

總報酬更重要

配息就像「蛋糕上的草莓」，看起來誘人，但真正決定能不能吃飽的，其實是「整塊蛋糕」有多大、料有多實在。00918今年前8個月的含息報酬率就有5%，表現優於多數高息ETF。更亮眼的是，從2023年至今，含息總報酬高達98.06%，投資人自然吃得心滿意足。

選股邏輯是關鍵

為什麼00918能同時做到高配息＋高報酬？

祕訣就在它的製作過程：

基本面篩選→確保公司賺得穩

股利率排序→專挑高股利

填息力把關→只收能真正「填得回來」的股票

小資族打好算盤

如果你想達成月領一萬的夢想，選擇用00918來存股，只需要98.8萬元，大約43張多一點，就能夠辦到。但是換成定存呢？要準備的錢是它的7倍。這一比，答案很明顯啦...

所以老牛這幾年下來的體會是：投資不能只問「能配多少」，要關心的是「填息力」與「總報酬」。因為對投資人來說，股息不能只是一時的甜點，而是一條能長期穩定的「現金流」，這才是真正的關鍵！

如果你也想打造穩定的現金流，00918只是其中一個例子。

現在就打開你的投資清單，檢查一下手中的ETF：

能不能填息？

總報酬好不好？

選股邏輯穩不穩？

別讓你的股息變成空歡喜。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

