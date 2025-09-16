快訊

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

聯合新聞網／ 綜合報導
FT臺灣永續高息（00961）16日除息0.048元，參考價9.17元，開盤即跳高至9.21元，1分鐘內完成填息，盤中最高9.26元，展現強勁動能。歷次除息均順利填息，最新受益人數突破2.9萬，資產規模達49億元。（中央社）
FT臺灣永續高息（00961）16日除息0.048元，參考價9.17元，開盤即跳高至9.21元，1分鐘內完成填息，盤中最高9.26元，展現強勁動能。歷次除息均順利填息，最新受益人數突破2.9萬，資產規模達49億元。（中央社）

月配息機制、受益人數達2.9萬人的FT臺灣永續高息（00961），今（16）日除息0.048元，除息前一交易日收盤價9.22元，除息參考價約9.17元。

受惠台股今日開低走高強勢表現，盤中大漲266.51點，指數衝上25,623.67點再創歷史新高，00961同步展現填息動能，開盤即跳高至9.21元，僅在開盤短短1分鐘內便攻上9.22元，順利完成填息任務。盤中股價更一度觸及9.26元，漲幅達0.98%，表現亮眼。

值得注意的是，00961歷次除息紀錄均成功填息，展現穩健的股價支撐力，對追求穩定收益的投資人具有吸引力。本次股息預計於10月13日正式入帳。

根據最新資料，00961截至昨日資產規模達49億元。集保所股權分散表顯示，截至9月12日止，該ETF受益人數已達2萬9,311人，顯示市場接受度持續提升。

持股結構方面，根據富蘭克林華美投信官網資料，00961截至昨日前十大權重股依序為：健鼎（3044）占7.70%、長榮（2603）7.43%、群聯（8299）6.32%、陽明（2609）5.80%、華碩（2357）5.68%、台新金（2887）5.39%、文曄（3036）4.97%、長榮航（2618）4.82%、群光（2385）4.79%，以及聯強（2347）4.55%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

