資產暴衝至1000萬回想當時被酸「存骨」！存股哥：再買進2張00878

＊原文發文時間為9月14日

剛開始存股的時候，我坐在一間摩斯漢堡，用紙筆計算以當時的我，要多少年才能達到股票市值千萬，那時沒什麼工具可以做複利計算，所以我每年用5%複利自己慢慢加，就這樣寫滿一整頁筆記本。

那天開始千萬市值就成了我追逐的夢想，這個夢想在今天終於達標，早上再買進2張00878，收盤時總值達到$10,003,377，剛好突破一千萬，如果算淨資產的話現在差不多700萬左右，這幾年大概一年80-100萬的速度在增加。

00878累積張數則是達到182張，今年應該滿有機會破200張，股息總值70萬應該也沒什麼問題，明年就算以高股息降息後的7%-8%年化預估殖利率來看，股息總值應該是70萬起跳，具體金額會到多少，等到12月的時候再來精算一下。

讓我的資產及人生快速推進的關鍵因素還是在於槓桿的使用，2018年當時指數還沒破萬點，我毅然決然使用槓桿開始存股，那天起人生就彷彿開了加速器一般，資產累積速度一年比一年快，股息一年比一年多，也讓我今年有能力離開職場。

當然使用槓桿最先要考慮的還是風險控管，從2018年到現在也沒少過幾次股災，幫助我扛過股災的關鍵還是在於我對風險控制的嚴謹，不過我覺得自己的心理素質確實是一項相當大的優勢，能讓我在股災時仍可以穩定使用槓桿繼續累積資產。

除了財商知識之外，這個帳號想分享的就是自己的人生觀及傳達永不言棄的信念，只要相信自己做得到，那就一定沒有問題，無論別人怎麼不相信你，跟你說了什麼話，最重要的就是要相信你自己。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。