快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

資產暴衝至1000萬回想當時被酸「存骨」！存股哥：再買進2張00878

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
網路上常有人批評存股是「存骨」、甚至「睡公園」，但存股哥分享，自己從2012年開始一路累積，今年更在資產暴衝下突破千萬。中央社
網路上常有人批評存股是「存骨」、甚至「睡公園」，但存股哥分享，自己從2012年開始一路累積，今年更在資產暴衝下突破千萬。中央社

＊原文發文時間為9月14日

剛開始存股的時候，我坐在一間摩斯漢堡，用紙筆計算以當時的我，要多少年才能達到股票市值千萬，那時沒什麼工具可以做複利計算，所以我每年用5%複利自己慢慢加，就這樣寫滿一整頁筆記本。

那天開始千萬市值就成了我追逐的夢想，這個夢想在今天終於達標，早上再買進2張00878，收盤時總值達到$10,003,377，剛好突破一千萬，如果算淨資產的話現在差不多700萬左右，這幾年大概一年80-100萬的速度在增加。

00878累積張數則是達到182張，今年應該滿有機會破200張，股息總值70萬應該也沒什麼問題，明年就算以高股息降息後的7%-8%年化預估殖利率來看，股息總值應該是70萬起跳，具體金額會到多少，等到12月的時候再來精算一下。

讓我的資產及人生快速推進的關鍵因素還是在於槓桿的使用，2018年當時指數還沒破萬點，我毅然決然使用槓桿開始存股，那天起人生就彷彿開了加速器一般，資產累積速度一年比一年快，股息一年比一年多，也讓我今年有能力離開職場。

當然使用槓桿最先要考慮的還是風險控管，從2018年到現在也沒少過幾次股災，幫助我扛過股災的關鍵還是在於我對風險控制的嚴謹，不過我覺得自己的心理素質確實是一項相當大的優勢，能讓我在股災時仍可以穩定使用槓桿繼續累積資產。

除了財商知識之外，這個帳號想分享的就是自己的人生觀及傳達永不言棄的信念，只要相信自己做得到，那就一定沒有問題，無論別人怎麼不相信你，跟你說了什麼話，最重要的就是要相信你自己。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

00919配息縮水到0.54元…配息少了、人氣還在？專家：有人失望出場、也有堅持存股

台股創高人人爆賺？高手月賺年薪、勸買0050最穩

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

相關新聞

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

配息不香？「總報酬」才夠硬 很多人投資高股息ETF時，盯著配息金額，心裡默默祈禱：越多越香！ 但現實卻常像追劇，預告超精彩，正片卻劇情崩壞。果然「配出多少」和「能填回來」根本是兩回事。

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

採月配息機制、受益人數達2.9萬人的FT臺灣永續高息（00961），今（16）日除息0.048元，除息前一交易日收盤價9.22元，除息參考價約9.17元。 受惠台股今日開低走高強勢表現，盤中大漲

資產暴衝至1000萬回想當時被酸「存骨」！存股哥：再買進2張00878

＊原文發文時間為9月14日 剛開始存股的時候，我坐在一間摩斯漢堡，用紙筆計算以當時的我，要多少年才能達到股票市值千萬，那時沒什麼工具可以做複利計算，所以我每年用5%複利自己慢慢加，就這樣寫滿一整頁筆

00919配息多為股利！棒棒：持有超過42張就可能被扣補充保費

隨著00919除息，這次配息的來源分配也跟著公告。 過往配息多半來自於資本利得和收益平準金，第三季評價時剛好碰上除權息旺季，成分股息收提供了不少配息子彈，這次幾乎有9成來自於股利所得、資本利得為

00919配息縮水到0.54元…配息少了、人氣還在？專家：有人失望出場、也有堅持存股

9/16是群益台灣精選高息（00919）除息日啦！ 這次配息是0.54元，15號收盤價21.79元，16號的開盤參考價會落在21.2 元。 這次配息金額比前幾次少了不少，難免讓一些持有者感

投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

台股9月15日開走低，終場下跌117.48點，跌幅0.46%，收在25357.16點。上市櫃的301檔ETF中，單日成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。