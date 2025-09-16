00919配息多為股利！棒棒：持有超過42張就可能被扣補充保費

隨著00919除息，這次配息的來源分配也跟著公告。

過往配息多半來自於資本利得和收益平準金，第三季評價時剛好碰上除權息旺季，成分股息收提供了不少配息子彈，這次幾乎有9成來自於股利所得、資本利得為0。

要提醒投資人的是，股利所得是被納入二代健保補充保費的範疇，單筆所得超過2萬元的部分，會被課徵2.11%補充保費。換算下來，若你超過42張就會被扣到喔。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。