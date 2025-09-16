降息帶旺債市交易 國泰兩檔ETF 最後買進日交易量放大

美國勞工部公布8月消費者物價指數（CPI），年增率自7月的2.7%提升至2.9%、創下今年1月以來最高，符合市場預期，加上首次申領失業救濟金人數大幅增至近四年來最高，就業數據不佳，預料聯準會本周降息已成定局。國泰投信認為，因利率與債券價格呈反向關係，利率下降有望推升債價上漲，建議投資人可把握時機加碼布局，國泰10Y+金融債（00933B）、國泰20年美債（00687B）在9月15日除息前最後申購日，分別創下1.1萬張及3.4萬張交易量佳績，預期今（16）日除息後，因價格再打折有望見甜甜價，還會有一波交易熱度。

全台債券ETF規模過去一周增加新台幣261.9億元，受益人增加約1.3萬人(9/5~9/12)，顯見在降息行情帶動下，投資人提早進場卡位，市場對降息的預期大幅提升，也帶動債市交易熱絡，其中00687B近五日平均日交易量來到3.3萬張；00933B近五日平均日交易量來到1.2萬張。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人游日傑指出，00933B追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，投資範圍皆為全球金融巨頭、知名銀行，國家分布包含美國、英國等，囊括眾多優質金融企業，降低單一國家風險，且信用評等皆為投資等級，該基金收益分配方式採月配息，並搭配收益平準金機制，適合有現金流需求投資者。

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰指出，00687B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，鎖定美國政府長天期公債，具備高信評，本月美國聯準會有望重啟降息，而長天期債券ETF對於利率較為敏感，有望在新一波的降息循環中賺取較佳的資本利得。

國泰投信ETF研究團隊進一步分析市場，美國8月生產者物價指數（PPI）月減0.1％，為四個月來首度下滑，年增率則降至2.6％，低於預期，顯見通膨壓力放緩，推估部分產業透過供應鏈轉移、吸收成本，削弱關稅帶來的物價壓力，展望第四季，FedWatch顯示，市場預期聯準會將於9月啟動降息1碼的機率達96.4%，降息2碼機率為3.6%，可樂觀看待債市發展，建議投資人長債、金融債皆布局，同時卡位潛在的收益與資本利得契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。