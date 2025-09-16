00919配息縮水到0.54元…配息少了、人氣還在？專家：有人失望出場、也有堅持存股

9/16是群益台灣精選高息（00919）除息日啦！

這次配息是0.54元，15號收盤價21.79元，16號的開盤參考價會落在21.2 元。

這次配息金額比前幾次少了不少，難免讓一些持有者感到失望，甚至選擇出場。但也有不少人認為，配息型ETF本來就有波動，重點是長期持有、穩定加碼，累積張數才是王道，未來領息才會更有感。

回顧00919過去的表現，它的衝勁令人眼睛為之一亮，不只配息好，股價也常有不錯的價差空間。但今年不論是股息或股價都相對疲弱。這也讓我決定接下來會更密切觀察它的價格走勢，以及填息的速度和力道。

這次大家會在00919配息後再買進嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。