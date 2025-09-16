快訊

巴菲特加持、降關稅利多發酵 野村009812掌握日股成長優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本出口美國金額(百萬日圓)趨勢：運輸設備、機械、電器機械。資料來源：日本財務省
美國日本達成關稅協議，美方同意將日本出口產品的關稅下調至15%，從先前威脅的25%大幅緩和，配合日本承諾推動高達5,500億美元的對美投資計畫，為兩國貿易關係帶來重大轉機。這次協議有效掃除長期籠罩市場的不確定陰霾，讓日股撥雲見日迎來行情反轉契機。另一方面，無論日本政局如何變化，財政政策的擴張似乎已成定局，加上政府支出，正推升市場對通膨與國內經濟復甦的預期。

野村投信表示，日本股市估值仍具吸引力，海外資金持續看好大型股與中型成長股，加上日本出口產業逐步回溫、關稅不確定性掃除，巴菲特加持，日股後市漲升力道足，對於想要一次參與日股全市場、把握日本經濟復甦與企業治理改革紅利的投資人，野村日本東證ETF（009812）無疑是一條投資日股的快速通道。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，009812野村日本東證ETF連結「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）」由日本野村資產管理發行，該ETF自2001年成立以來，持續提供投資人具代表性的日本股市投資工具。其龐大資產規模與流動性，能夠完全覆蓋東證指數的所有成分股前95%以上的企業，投資分散且具市場代表性，成為日股投資人中長期資產配置的優質選擇，擁多項優勢：

1.市場涵蓋廣泛：ETF成分股涵蓋日本主要產業與大型企業，如豐田、索尼、任天堂等，全面反映日本經濟動態。

2.資產規模龐大：ETF規模約26兆日圓，規模為亞洲最大、日本第一的ETF，流動性佳，交易活絡。

3.費用結構具競爭力：相較複委託一買一賣的手續費加總普遍落在1%至2%，且多有最低手續費門檻限制，連結式ETF的投資成本相較國內ETF高CP值，1股10元的發行價格更是親民，交易門檻與成本優勢明顯。

4.NISA新制助攻，投資日股效率高。

展望第4季，009812基金經理人張怡琳表示，市場預期美國將於9月啟動預防式降息，資金可望進一步流向日股市場，專業機構對日股中長期表現持續看好，此外，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本股市情有獨鍾，明言將長期持有日股「50年不賣」，展現對日本經濟的信心與企業文化的高度信任，並揭示選股背後的價值股投資理念。持續在日本市場中發揮重要影響力。

另一方面，根據日本財務省資料，日本出口至美國的前三大類產品為運輸設備（汽車、卡車等）、機械（發電機組、營建機械等）、電氣機械（電纜、變壓器、儲能裝置等），三者合計占日本對美出口總額的約七成，幾乎決定了整體出口走向。從月度表現來看，三大類出口項目金額已自5月的低點約1.06兆日圓回升至7月的1.22兆日圓，連續兩個月止跌回升，顯示日股「利空出盡」訊號浮現。

另一方面，日本首相石破茂9月7日召開臨時記者會，宣布辭去自民黨總裁職務，理由是「不願黨內分裂」，原定於9月8日進行的黨魁改選表決因此提前啟動緊急選舉程序，預計將於10月初完成新任黨魁選舉。石破茂辭職的消息震撼政壇。市場普遍預期，新任首相無論由誰出任，都必須迅速提出穩定市場、爭取民心的財政政策，以重建投資者信心。張怡琳表示，短期政治動盪可能影響市場情緒，但中長期而言，若新政府能推動財政重整與經濟改革，將有助於支撐日本股市表現。

此外，在新政府成立、政局恢復穩定之前，日本銀行預料將維持寬鬆貨幣政策，預計短期內不會有升息動作，日圓持續走貶有利於出口導向產業，加上日本政府持續推動半導體產業發展，2022年至2024年間補助金額已達1兆6千億日圓，顯示政策支持力道強勁。建議投資人可關注東證指數(TOPIX)中具出口優勢與政策受惠的企業，在政局逐步明朗後，有望成為日股多頭的主要推力。

國際股市近年勢頭強勁，當中又以日股表現尤為投資人驚嘆。近年來日企資本市場改革，更重視股東價值增加股東回饋，讓企業經營變得更有效率，日本企業基本面持續改善，吸引內、外資金回流日股。財政、貨幣政策效果兩相疊加，日本經濟緩步邁向復甦，日股隨之攀升，正式擺脫失落的30年。對台灣投資人而言，黃宏治表示，參與日股行情最有效率的投資方式，不妨透過009812野村日本東證ETF，可望全面掌握日企紅利。

009812野村日本東證ETF，連結亞洲規模第一大及日本第一大ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）」由於其規模龐大流動性佳(規模約26兆日圓)，能夠完全投資於東證指數，涵蓋日股超過1,680檔，多元化布局，納入NISA並富有「日本國民ETF」美譽。隨著全球資金重新關注日本股市，009812 ETF連結的1306JP作為TOPIX指數的代表性ETF，將持續扮演連結投資人與日本經濟的重要橋樑。未來也將透過產品優化與投資人教育，強化ETF在資產配置中的角色，009812預定於9月18日正式掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日股 日本銀行

