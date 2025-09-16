AI題材一波波 市值型主動式ETF前景看好

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國8月CPI達2.9%高於前值(2.7%)及聯準會目標(2%)，仍符合經濟學家預期，通膨未失控，失業救濟金請領人數26.3萬，創下自2021年10月以來的最高紀錄。然而，美股未因就業數據疲弱而重挫，反而持續創新高，顯示市場押注寬鬆政策利多。

Nvidia與Micron等費半成份股大漲，台股由半導體類股領漲，加權指數持續再創新高，但短線過熱風險上升，短線交易避免過度追高，可留意低基期個股，本周聯準會降息機率高，2026年加速降息。野村投信表示，台股近期表現強勁，市場普遍認為資金面支撐力道仍在，但需留意美國後續經濟數據與企業財報的真實反應。權值股，短期可能震盪，但中期受惠降息與AI題材，盤勢將持續由電子科技股領軍，強者恆強，強勢股可持續偏多操作。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著AI軍備競賽持續升溫，OpenAI透過一筆筆鉅額訂單，推動甲骨文、博通及Google實現驚人成長曲線，這場耗資巨大的燒錢遊戲，似乎才剛拉開真正的序幕。甲骨文與OpenAI這次的合作屬於星際之門計畫的一環，計畫在未來約五年內購買總額高達3,000億美元的運算能力，成為OpenAI訂單加持下的最大贏家。

與此同時，OpenAI也在博通下訂百億美元的AI晶片大單，Google亦加快TPU研發腳步，兩大科技巨頭積極投入ASIC伺服器市場，而鴻海（2317）在這波潮流中左右逢源，一邊穩穩拿下輝達GPU伺服器代工大單，另一邊也順利切入OpenAI與Google的ASIC供應鏈，隨著相關訂單陸續到位，帶動鴻海8月營收6,065億元，創下同期新高，年增10.6%，隨著iPhone 17系列正式亮相，也為營運增添新動能，整體業績可望持續走強。

展望2026年，野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析認為，不論是電子、非電子或整體大盤，表現都有望優於今年，主要受惠於聯準會進入降息循環，帶動消費回溫與股市估值提升，加上AI發展持續推進，在資金面與基本面雙重支撐下，明年市場表現仍值得期待。近年AI發展快速，投資人應布局能一手掌握多元AI投資機會的市值型主動式ETF，主動式ETF由專業經理人主動選股，能因應市況變化靈活調整投資組合，短線台灣AI題材股若有股價拉回，反而提供中長線投資人加碼的良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

