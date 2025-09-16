快訊

39檔債券ETF 本周除息 七檔年化配息率逾6%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
七檔本周除息逾6%債券ETF。資料來源：CMoney
根據CMoney資料統計，本周總共有39檔債券ETF從9月15日開始進行除息，統計年化配息率逾6%的標的共七檔，其中，第一金優選非投債（00981B）、復華彭博非投等債（00710B）、凱基美國非投等債（00945B）及富邦全球非投等債（00741B）等四檔非投資等級債券ETF年化配息率位居領先群，第一金優選非投債最高逼近9%，富邦全球非投等債較低也逾6.5%。

本周三(17日)聯準會將召開利率決策會議，FedFundWatch最新數據顯示，市場預期降息機率逾90%，第一金優選非投債ETF經理王心妤指出，市場對降息預期升溫，9月可望重啟降息，2025年底前預估有2至3碼降息空間，明2026年還有機會進一步的降息，降息循環重啟將有利於信用資產後市表現。

王心妤說明，市場利率走低，將有助於原先票面利率較高的債券，如非投資等級債投資吸引力進一步攀升，吸引資金進駐推升債券價格表現，目前整體美國企業獲利仍維持成長，降低非投資等級債券違約機率，在降息之後，更有助企業借貸成本下降，強化財務體質，是美債更好的入手機會。

由於美國總統政策依然搖擺影響，王心妤建議，現階段債券投資宜買短不買長，把握兩年內的債券標的，例如，非投資債券ETF多屬此類資產組合，是作為風險資產降低波動度的穩健型配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

