投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

台股9月15日開走低，終場下跌117.48點，跌幅0.46%，收在25357.16點。上市櫃的301檔ETF中，單日成交量最大是即將配息的群益台灣精選高息ETF（00919），以17.4萬張為所有ETF中的人氣成交王。整體來看，前十大熱門ETF中，台股ETF就占四席，其中，00919、00878兩大國民高息ETF都上榜，顯示出投資人對台股高息ETF越跌越買的意願。

法人表示，台股高息ETF受投資人喜愛原因在於穩定配息機制，雖然今年來台股高息ETF吹起降息風，但調降幅度不大，00919也因連續十季維持年化配息率10%以上，不論是在規模及受益人數都創下新高，顯示出，大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。此外，市場震盪，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

00919基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。