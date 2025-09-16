快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月15日成交量前十大ETF。資料來源：CMoney
9月15日成交量前十大ETF。資料來源：CMoney

台股9月15日開走低，終場下跌117.48點，跌幅0.46%，收在25357.16點。上市櫃的301檔ETF中，單日成交量最大是即將配息的群益台灣精選高息ETF（00919），以17.4萬張為所有ETF中的人氣成交王。整體來看，前十大熱門ETF中，台股ETF就占四席，其中，00919、00878兩大國民高息ETF都上榜，顯示出投資人對台股高息ETF越跌越買的意願。

法人表示，台股高息ETF受投資人喜愛原因在於穩定配息機制，雖然今年來台股高息ETF吹起降息風，但調降幅度不大，00919也因連續十季維持年化配息率10%以上，不論是在規模及受益人數都創下新高，顯示出，大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。此外，市場震盪，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

00919基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

台積除息 市場看好填息…台股觀望味濃

外資買超台股金額居亞洲之冠 Fed 本周決策牽動後市

14檔台股基金淨值飆 展現抗跌優勢 群益馬拉松表現亮眼

高息商品 國人追捧

相關新聞

00919配息縮水到0.54元…配息少了、人氣還在？專家：有人失望出場、也有堅持存股

9/16是群益台灣精選高息（00919）除息日啦！ 這次配息是0.54元，15號收盤價21.79元，16號的開盤參考價會落在21.2 元。 這次配息金額比前幾次少了不少，難免讓一些持有者感

他買00679B、00680L、00941、台泥虧掉150萬！苦主嘆「這檔」難翻身

雖然近期台股頻創高，不過仍有股民深陷套牢地獄。PTT網友曬出對帳單，總投資成本約949.5萬元，帳面價值僅剩797.9萬元，累計虧損逾150萬元，忍不住發文問「要套到什麼時候」。他透露「該踩的雷都踩了」，持股包括元大美債20年(00679B)、元大美債20正2(00680L)、中信上游半導體(00941)與台泥，光是台泥就跌掉三成以上，引發眾人熱烈討論。

投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

台股9月15日開走低，終場下跌117.48點，跌幅0.46%，收在25357.16點。上市櫃的301檔ETF中，單日成交...

巴菲特加持、降關稅利多發酵 野村009812掌握日股成長優勢

美國日本達成關稅協議，美方同意將日本出口產品的關稅下調至15%，從先前威脅的25%大幅緩和，配合日本承諾推動高達5,50...

39檔債券ETF 本周除息 七檔年化配息率逾6%

根據CMoney資料統計，本周總共有39檔債券ETF從9月15日開始進行除息，統計年化配息率逾6%的標的共七檔，其中，第...

債券ETF 可找券商下單

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除廣為人知的股票ETF外，其實債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。