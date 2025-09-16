快訊

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

資金奔向美股 ETF 搭上 AI 領頭羊成長列車

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球本周迎來「超級央行周」，包括加拿大、英國、日本與台灣等逾十國央行將陸續公布貨幣政策決策。法人表示，在利率周期轉折與AI浪潮雙重驅動下，資產配置策略應與時俱進，建議投資人透過相關美股ETF進行中長期布局，提前卡位AI成長紅利。

市場普遍預期，美國聯準會（Fed）有望於本月重啟降息1碼，而英國與日本則可能維持利率不變。在利率下行的環境中，未來現金流的折現價值將隨之提升，對科技股與成長型股票形成強力支撐。特別是AI、雲端運算與半導體等高成長產業，受惠程度更為顯著，推升整體估值空間。

因此，根據CMoney統計至15日，觀察近三個月以來美股ETF表現，其中：富邦NASDAQ正2、元大S&P500正2、國泰費城半導體、國泰北美科技、統一FANG+、復華S&P500成長等績效達15%以上，表現亮眼。

據彭博資料，美系四大雲端服務供應商（CSP）預計2025年資本支出年增50%，2026年再增16%，遠優於市場原先預估的11%至20%。在利率走低的環境下，這些企業的未來現金流折現價值進一步提升，估值重塑空間擴大。相較個股投資，ETF具備分散風險的優勢，有效降低波動性，成為投資人參與AI浪潮的理想工具。

富邦NASDAQ正2（00670L）ETF經理人陳婉寧指出，美國第1季財報顯示，S&P 500企業獲利年增約13%，優於市場預期的企業比例也高於長期平均，顯示AI科技成長動能已實質反映在企業獲利上。AI浪潮將持續推升市場動能，並可能導致市場結構進一步分化。投資人應積極參與AI受惠產業，把握科技革命所帶來的長期機會。

美國近期經濟數據來看，勞動市場仍維持健康，經濟「軟著陸」機率升高。若聯準會啟動預防性降息，將為市場注入更多流動性，情境類似1995年降息周期，當時股市普遍呈現正面反應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

全球本周迎來「超級央行周」，包括加拿大、英國、日本與台灣等逾十國央行將陸續公布貨幣政策決策。法人表示，在利率周期轉折與A...

