美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

富邦00983D 明天開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
在多變的國際局勢與經濟環境下，全球債券市場持續展現韌性。根據最新觀察，全球經濟成長呈現溫和減速，並伴隨明顯的區域分化現象。影響債市走向的關鍵變數包括各國央行政策、關稅與通膨壓力，以及地緣政治風險。

儘管挑戰重重，投資等級債券仍發揮穩定作用，成為資產配置中的重要支柱。專家建議，投資人應採取複合收益配置策略，透過主動式債券ETF精準篩選與動態調整，掌握市場脈動，提升投資效率。

即將於17日展開募集的主動富邦複合收益ETF（00983D），主要投資於投資等級美元公司債，並適度投資非投資等級債券追求合理風險溢酬，將依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

同時也適合追求現金流、但不願承擔過高風險的投資人，該產品以投資等級債為核心，並配置約兩成非投資等級債，讓投資人不必一口氣轉向非投等債，即可在穩健基礎上提高收益率。

根據彭博資料，複合券種策略與主要債市平均票息率比較，複合券種策略平均票息率達7.8%，遠高於BBB級公司債（5.5%）、7-10年期美國公債（4.0%）及20年以上美國公債（3.1%），展現明顯債息收益機會。

00983D透過三大核心策略運作：總經分析與風險控管、個券評估以優化持倉收益，以及投資組合年期管理，由專業團隊主動調整債券配置與存續期間，靈活因應利率與信用周期變化。

擬任經理人游陳達表示，面對未來不確定性，靈活應變與風險控管將是債市投資成功的關鍵。主動債ETF的關鍵優勢在於靈活運用換匯、遠期外匯交易與跨幣別避險工具，適合偏好高品質債券、追求長期資本利得的投資人。

00983D採月配息機制，發行價為新台幣10元，適合追求穩健收益的小資族與退休族群。富邦投信強調，主動式ETF不追蹤指數，能即時反映市場動態，提供更具競爭力的債券投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

