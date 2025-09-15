快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近日震盪，觀察目前上市櫃的301檔ETF交易情況，前十大熱門ETF中，台股ETF就占四席，其中群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高股息ETF上榜，顯示出投資人對台股高息ETF的高投資意願。

法人表示，台股高息ETF受投資人喜愛原因在於穩定配息機制，雖然今年來台股高息ETF吹起降息風，但調降幅度不大，00919也因連續十季維持年化配息率逾10%，不論規模及受益人數都創新高，顯示大盤居高檔，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。此外，市場震盪，高息資產具易漲抗跌特性及息收保護，適合穩健投資，可逢低分批布局。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往須具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，據財政部公告8月台灣出口額達584.9億美元，刷新單月新高，更創下連續四個月突破500億美元成績，也是台灣出口額首次超越南韓；展望第4季進入台股傳統電子旺季，可望延續後市長線動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

