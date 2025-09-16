九檔 ETF 績效傲人 今年來期元大道瓊白銀37.4%漲幅居冠

全球股市呈現高檔震盪，美股漲跌互見，台股昨（15）日則拉回整理，不過，共計仍有27檔ETF市價創新高，其中，九檔ETF今年來的漲幅超過一成，包含期元大道瓊白銀（00738U）、國泰數位支付服務、富邦日本等。

根據CMoney統計，15日市價創新高標的中，今年以來表現以期元大道瓊白銀表現最亮眼，漲幅達到37.4%，其次為第一金太空衛星的31.4%、國泰數位支付服務漲幅也有22.6%，其餘依序為富邦日本15.4%、國泰新興市場15.1%、元大MSCI台灣14.2%、永豐臺灣加權12.6%、富邦NASDAQ正2漲12.06%、中信亞太高股息11.1%。

雖然台股大盤拉回，不過，投資台股市場仍有元大MSCI台灣、永豐臺灣加權、凱基優選30、元大MSCI金融以及保德信市值動能50等ETF市價改寫掛牌以來新高，成為亮點。

展望台股行情，保德信市值動能50經理人張芷菱表示，短線指數高檔震盪機率大，建議優先布局流動性佳之的績優中大型權值股，建議優先布局以科技股為投資主軸的ETF，掌握台股這波AI成長契機。

9檔ETF市價創高

復華S&P500成長經理人吳允翔表示，美股在科技股表現強勢帶動下，近期再攀新高，由於AI仍處高速發展階段，挹注企業獲利表現，預估受惠AI趨勢、具產業寡占關鍵地位企業以及相關成長性題材後市仍有表現機會；此外，因美國持續弱於預期的就業數據以及符合預期的物價報告，使本周將舉行的聯準會利率決策會議降息態勢明確，也將為股市提供支撐，後續若遇行情回檔修正，建議可逢低分批布局。

國泰智能電動車經理人游凱卉表示，近期特斯拉受惠於中國市場對SUV車款Model Y L的強勁需求、美國內華達州批准自動駕駛計程車於公共道路上測試，加上董事會積極爭取為執行長馬斯克取得更高薪酬，股價9日起，短短三個交易日大漲近14%，12日已漲至395.94美元。

隨著全球環保意識抬頭，各國政策推動淨零碳排，電動車滲透率持續提升，相關供應鏈有望受惠長線趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。