快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

債券ETF 可找券商下單

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除廣為人知的股票ETF外，其實債券ETF正逐漸成為許多投資人資產配置中不可或缺的一環。很多投資人只知道透過銀行購買債券型基金，但事實上也可以透過證券商下單買債券ETF。

證交所指出，上市債券ETF種類多元，包含投資等級公司債、非投資等級公司債、新興市場公司債、公債ETF等，投資人可以依據自身需求選擇合適的債券ETF投資。

其中，公債ETF主要投資於政府發行的債券，例如美國公債ETF，其投資標的則為美國政府發行的債券。

這類債券以美國政府信用作為擔保，傳統上被視為違約風險低且具有高度流動性的投資產品，在正常經濟環境下，常與股票走勢呈現負相關，因此常被投資人作為避險工具的選擇之一。

證交所現有的上市公債、投等債券ETF有三檔，包含群益ESG投等債0-5（00985B）鎖定短天期美元投資等級公司債，並加入ESG篩選因子；新光投等債15+（00775B）聚焦於長天期美元投資等級公司債，債券發行人涵蓋消費、能源、電信、銀行和保險等產業；國泰US短期公債（00865B）主要投資標的為美國政府發行的債券，且平均年期低於一年。

然而，即使是公債ETF和投資等級公司債ETF，也並非毫無風險。例如，利率風險即為關鍵之一，當市場利率發生變化時，將影響既有債券價格，進而影響基金淨值；信用風險源於債券發行人的違約可能性；匯率風險則是投資以外幣計價的債券時，當新臺幣匯率變動可能造成的潛在損失。

目前證交所掛牌的債券ETF均為投資外幣計價的債券，投資人需特別注意匯率風險。此外，所有ETF均可透過次級市場交易，買賣過程中可能面臨折溢價風險，當基金淨值與市價之間偏離較大時，可能會承受價差損失。

投資人可以透過證交所基本市況報導網站、投信官網等途徑查詢ETF折溢價資訊，並且謹慎評估市場波動與各項風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

延伸閱讀

加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

00961、00982B今最後上車日！專家籲「股債都配置」：卡位降息行情

全球債市 投資契機浮現

富邦00982D 17日開募

相關新聞

債券ETF 可找券商下單

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除廣為人知的股票ETF外，其實債...

資金奔向美股 ETF 搭上 AI 領頭羊成長列車

全球本周迎來「超級央行周」，包括加拿大、英國、日本與台灣等逾十國央行將陸續公布貨幣政策決策。法人表示，在利率周期轉折與A...

九檔 ETF 績效傲人 今年來期元大道瓊白銀37.4%漲幅居冠

全球股市呈現高檔震盪，美股漲跌互見，台股昨（15）日則拉回整理，不過，共計仍有27檔ETF市價創新高，其中，九檔ETF今...

高息商品 國人追捧

台股近日震盪，觀察目前上市櫃的301檔ETF交易情況，前十大熱門ETF中，台股ETF就占四席，其中群益台灣精選高息（00...

富邦00983D 明天開募

在多變的國際局勢與經濟環境下，全球債券市場持續展現韌性。根據最新觀察，全球經濟成長呈現溫和減速，並伴隨明顯的區域分化現象...

證交所：3檔公債、投等債ETF上市 股票ETF外投資選擇

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除了廣為人知的股票ETF外，其實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。