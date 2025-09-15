快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

證交所：3檔公債、投等債ETF上市 股票ETF外投資選擇

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除了廣為人知的股票ETF外，其實債券ETF正逐漸成為許多投資人資產配置中不可或缺的一環。很多投資人只知道透過銀行購買債券型基金，但事實上也可以透過證券商下單買債券ETF。

過去，投資人若要自行購買債券，會面臨不少困難與挑戰，例如較高的投資資金門檻、流動性不足與交易不便等問題。相較之下，被動式債券ETF是一種追蹤特定債券指數表現的指數股票型基金，透過在證券市場下單買賣債券ETF，投資人能夠以小額資金，便捷地參與債券市場，其核心優勢在於分散風險，一次性持有一籃子的債券，避免單一債券違約所帶來的衝擊。

證交所指出，上市債券ETF種類多元，包含投資等級公司債、非投資等級公司債、新興市場公司債、公債ETF等，本篇將先介紹「投資等級公司債ETF」及「公債ETF」，投資人可以依據自身需求選擇合適的債券ETF投資。投資等級公司債ETF主要投資於債券信用評級為BBB-（或Baa3）以上的公司債，這類債券的發行人通常具有足夠的財務能力履行償債承諾，因此預期違約風險低於非投資等級債券。投資等級公司債ETF通常可以提供相對穩定的現金流，且波動度較股票低。然而，其價格仍可能受到經濟情勢影響而產生負面變動。

公債ETF主要投資於政府發行的債券，例如美國公債ETF，其投資標的則為美國政府發行的債券。這類債券以美國政府信用作為擔保，傳統上被視為違約風險低且具有高度流動性的投資產品，在正常經濟環境下，常與股票走勢呈現負相關，因此常被投資人作為避險工具的選擇之一。

證交所現有的上市公債、投等債券ETF有3檔：包含群益ESG投等債0-5（00985B）鎖定短天期美元投資等級公司債，並加入ESG篩選因子；新光投等債15+（00775B）聚焦於長天期美元投資等級公司債，債券發行人涵蓋消費、能源、電信、銀行和保險等產業；國泰US短期公債（00865B）主要投資標的為美國政府發行的債券，且平均年期低於一年。

然而，即使是公債ETF和投資等級公司債ETF，也並非毫無風險。例如，利率風險即為關鍵之一，當市場利率發生變化時，將影響既有債券價格，進而影響基金淨值；信用風險源於債券發行人的違約可能性；匯率風險則是投資以外幣計價的債券時，當新臺幣匯率變動可能造成的潛在損失。

目前證交所掛牌的債券ETF均為投資外幣計價的債券，投資人需特別注意匯率風險。此外，所有ETF均可透過次級市場交易，買賣過程中可能面臨折溢價風險，當基金淨值與市價之間偏離較大時，可能會承受價差損失。投資人可透過證交所基本市況報導網站、投信官網等途徑查詢ETF折溢價資訊，並謹慎評估市場波動與各項風險。

證交所提醒，不同債券市場、天期條件及發行機構均有其特定風險議題，投資人於投資前應詳閱各ETF公開說明書，充分了解其投資策略、潛在風險與費用結構，並依據自身財務規劃與風險承受度審慎評估投資標的，方能有效運用債券ETF，為個人資產增添一份穩健的力量。證交所將持續透過完善ETF產品線，提供投資人更多元的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

延伸閱讀

加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

00961、00982B今最後上車日！專家籲「股債都配置」：卡位降息行情

全球債市 投資契機浮現

富邦00982D 17日開募

相關新聞

證交所：3檔公債、投等債ETF上市 股票ETF外投資選擇

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除了廣為人知的股票ETF外，其實...

普發1萬怎麼花？財經雪倫「拿去買股」：00981D、00985B、009812剛好買1張

普發現金一萬元怎麼花影響一生的財富？這句話講的有點誇大了，不過我一直覺得見微知著。觀察一個人最好的方式是看對方處理事情的態度。 為什麼使用普發現金一萬元會影響到一生的財富？我們將這筆錢的花法大致分成四類：

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

今年初0050率先出招，調降經理費與保管費，並進行1股換4股的分割，股價更親民，也大大吸引了投資人的目光。這一招，無疑給了006208一記重擊。 5個月後，006208終於也宣布反擊，同樣調降經保費用跟0050一樣，並預計跟進股票分割。如今，兩者的內扣費用幾乎一樣，對投資人來說是一大福音。 但是0050或006208，到底該買哪一檔？其實可以兩個都存！

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

依據行政院111年度的家庭收支報告指出，35到54歲每戶可支配所得大約落在125萬，消費支出約92萬元上下，每年大約可以存下30萬元左右。 假設皆為65歲退休，面對不同的死亡年齡計算出退休至死亡所需的退休金使用年限，計算每月所需生活費不同之下，在退休時應準備多少退休金？ 假設65歲退休每月生活費3萬元，活到85歲，所需的總額720萬元；再優渥一點每月生活費5萬元，活到90歲，所需的總額1500萬元。 當退休期間越長，所需要的退休準備金額也越高；且越生活費越高，更需擴大退休準備的額度。可以選擇存到一定的金額後，慢慢消耗本金直到生命逝去；另一個方法則是組建高股息ETF來支付每個月的開銷。

揭密十年產業變革 這ETF六大主軸捕捉創新浪潮

點開《十年》這首膾炙人口的歌，正如歌詞所唱，十年可以改變很多事情。十年前，沒有人能想到AI能夠寫詩、畫畫，甚至是做決策；...

熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

台股ETF配息香，本周包括00919在內20檔台股ETF將除息，引發336.4萬位受益人關注期待。市場法人表示，台股ET...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。