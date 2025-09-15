美股漲跌互見、成長股持續吸睛 00924創雙高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美股漲跌互見，其中，那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五（12日）雙雙收在歷史新高，台股15日則拉回整理，終場以下跌117點收在25,357點。掛牌ETF之一的復華S&P500成長（00924）15日上漲0.04%或0.01元，收上27.05元，改寫掛牌以來新高，成交量達20,917張，成交金額為5.65億元，成交金額創下掛牌以來新高。

復華S&P500 成長於2023年4月26日掛牌，復華S&P500成長追蹤標普500成長指數，不予配息，規模12日為130.44億元，前十大成分股及比重依序為輝達（NVIDIA）12.91%、微軟5.96%、博通5.12%、Meta平台4.96%、蘋果4.86%、亞馬遜4.25%、Alphabet（A類股）4.24%、Alphabet（C類股）3.99%、特斯拉3.86%、甲骨文2.48%。

截至15日，近一周來復華S&P500成長市價上漲1.54%、近一月3.48%、近一季16.09%、近半年16.85%、今年以來漲幅6.66%、近一年漲幅為20.6%。

復華S&P500 成長經理人吳允翔表示，美股在科技股表現強勢帶動下，近期再攀新高，由於AI仍處高速發展階段，挹注企業獲利表現，預估受惠AI趨勢、具產業寡占關鍵地位之企業以及相關成長性題材後市仍有表現機會；此外，因美國持續弱於預期的就業數據以及符合預期的物價報告，使本周將舉行的聯準會利率決策會議降息態勢明確，也將為股市提供支撐，後續若遇行情回檔修正，建議可逢低分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 Alphabet

中國：輝達違反反壟斷法規 決實施進一步調查

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

台股降溫！輝達「冷革命3.0」添暖 雙鴻領散熱族群續漲

掌握 AI 浪潮與科技巨頭核心資產 捕捉市場成長先機

普發1萬怎麼花？財經雪倫「拿去買股」：00981D、00985B、009812剛好買1張

普發現金一萬元怎麼花影響一生的財富？這句話講的有點誇大了,不過我一直覺得見微知著。觀察一個人最好的方式是看對方處理事情的態度。 為什麼使用普發現金一萬元會影響到一生的財富？我們將這筆錢的花法大致分成四類：

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

今年初0050率先出招,調降經理費與保管費,並進行1股換4股的分割,股價更親民,也大大吸引了投資人的目光。這一招,無疑給了006208一記重擊。 5個月後,006208終於也宣布反擊,同樣調降經保費用跟0050一樣,並預計跟進股票分割。如今,兩者的內扣費用幾乎一樣,對投資人來說是一大福音。 但是0050或006208,到底該買哪一檔？其實可以兩個都存！

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

依據行政院111年度的家庭收支報告指出,35到54歲每戶可支配所得大約落在125萬,消費支出約92萬元上下,每年大約可以存下30萬元左右。 假設皆為65歲退休,面對不同的死亡年齡計算出退休至死亡所需的退休金使用年限,計算每月所需生活費不同之下,在退休時應準備多少退休金？ 假設65歲退休每月生活費3萬元,活到85歲,所需的總額720萬元；再優渥一點每月生活費5萬元,活到90歲,所需的總額1500萬元。 當退休期間越長,所需要的退休準備金額也越高；且越生活費越高,更需擴大退休準備的額度。可以選擇存到一定的金額後,慢慢消耗本金直到生命逝去；另一個方法則是組建高股息ETF來支付每個月的開銷。

揭密十年產業變革 這ETF六大主軸捕捉創新浪潮

點開《十年》這首膾炙人口的歌,正如歌詞所唱,十年可以改變很多事情。十年前,沒有人能想到AI能夠寫詩、畫畫,甚至是做決策；...

熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

台股ETF配息香,本周包括00919在內20檔台股ETF將除息,引發336.4萬位受益人關注期待。市場法人表示,台股ET...

006208、0050真的沒差？專家解析：會在意配息要選前者、有利於退稅

最近006208的規模已經衝上兩千多億,雖然還不到 0050 七千億的等級,但放眼台灣市場也算是前幾大的大盤型ETF。只是話題聲量幾乎都被0050吸走了,很多人便好奇006208還有沒有值得關注的亮點。 我的看法是有的,而且關鍵剛好落在與0050不太一樣的兩個面向：配息「定位」與配息「節奏」。如果你剛入門,從這兩個角度理解,比較能找出哪一檔更貼近你的需求。 先談配息定位。

