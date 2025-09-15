美股漲跌互見、成長股持續吸睛 00924創雙高
美股漲跌互見，其中，那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五（12日）雙雙收在歷史新高，台股15日則拉回整理，終場以下跌117點收在25,357點。掛牌ETF之一的復華S&P500成長（00924）15日上漲0.04%或0.01元，收上27.05元，改寫掛牌以來新高，成交量達20,917張，成交金額為5.65億元，成交金額創下掛牌以來新高。
復華S&P500 成長於2023年4月26日掛牌，復華S&P500成長追蹤標普500成長指數，不予配息，規模12日為130.44億元，前十大成分股及比重依序為輝達（NVIDIA）12.91%、微軟5.96%、博通5.12%、Meta平台4.96%、蘋果4.86%、亞馬遜4.25%、Alphabet（A類股）4.24%、Alphabet（C類股）3.99%、特斯拉3.86%、甲骨文2.48%。
截至15日，近一周來復華S&P500成長市價上漲1.54%、近一月3.48%、近一季16.09%、近半年16.85%、今年以來漲幅6.66%、近一年漲幅為20.6%。
復華S&P500 成長經理人吳允翔表示，美股在科技股表現強勢帶動下，近期再攀新高，由於AI仍處高速發展階段，挹注企業獲利表現，預估受惠AI趨勢、具產業寡占關鍵地位之企業以及相關成長性題材後市仍有表現機會；此外，因美國持續弱於預期的就業數據以及符合預期的物價報告，使本周將舉行的聯準會利率決策會議降息態勢明確，也將為股市提供支撐，後續若遇行情回檔修正，建議可逢低分批布局。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言