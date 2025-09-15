美聯準會降息倒數計時 台股投等債相關ETF法人建議可留意布局

最近006208的規模已經衝上兩千多億，雖然還不到 0050 七千億的等級，但放眼台灣市場也算是前幾大的大盤型ETF。只是話題聲量幾乎都被0050吸走了，很多人便好奇006208還有沒有值得關注的亮點。 我的看法是有的，而且關鍵剛好落在與0050不太一樣的兩個面向：配息「定位」與配息「節奏」。如果你剛入門，從這兩個角度理解，比較能找出哪一檔更貼近你的需求。 先談配息定位。

2025-09-15 10:51