美聯準會降息倒數計時 台股投等債相關ETF法人建議可留意布局
美國近日公布8月CPI年增3.1%，符合市場預期，預期本周美國聯準會（Fed）利率會議將重啟降息，甚至預期今年降息3碼機率上升至50%以上。Fed開會在即使得資金轉進債券相關ETF，近20日外資買超ETF最多的四檔皆為投資等級債券相關ETF，法人建議可留意布局相關ETF時機。
繼之前美國公布就業報告，8月非農就業大幅低於市場預期，失業率進一步上升至2021年以來高點，使得市場預期9月降息機率大幅拉高至逼近百分百，上周公布8月CPI年增符合市場預期，且距離Fed利率會議日期更近，使得近20日外資買超台股ETF前十大名單，債券相關ETF檔數更大增至八檔，反映市場強烈預期降息。
國票投顧分析指出，Fed降息進入倒數，債券相關ETF投資價值逐漸增加。觀察近20日外資買超台股ETF前十大名單，包括元大投資級公司債、中信優息投資級債、復華20年美債、大華投等美債15Y、新光BBB投等債20+、元大AAA至A公司債、群益ESG投等債20+、元大優息投等債等八檔債券相關ETF，權益型ETF則有元大台灣價值高息、國泰永續高股息兩檔。
另外，上周成交量增前十大ETF，也有多達五檔為債券相關ETF，尤其投等債相關ETF債券成交量顯著擴增，例如元大優息投等債ETF上周交易量增幅超過16倍，大華投等美債15Y上周交易量增幅也有多達9倍以上。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
