美聯準會降息倒數計時 台股投等債相關ETF法人建議可留意布局

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國近日公布8月CPI年增3.1%，符合市場預期，預期本周美國聯準會（Fed）利率會議將重啟降息，甚至預期今年降息3碼機率上升至50%以上。Fed開會在即使得資金轉進債券相關ETF，近20日外資買超ETF最多的四檔皆為投資等級債券相關ETF，法人建議可留意布局相關ETF時機。

繼之前美國公布就業報告，8月非農就業大幅低於市場預期，失業率進一步上升至2021年以來高點，使得市場預期9月降息機率大幅拉高至逼近百分百，上周公布8月CPI年增符合市場預期，且距離Fed利率會議日期更近，使得近20日外資買超台股ETF前十大名單，債券相關ETF檔數更大增至八檔，反映市場強烈預期降息。

國票投顧分析指出，Fed降息進入倒數，債券相關ETF投資價值逐漸增加。觀察近20日外資買超台股ETF前十大名單，包括元大投資級公司債、中信優息投資級債、復華20年美債、大華投等美債15Y、新光BBB投等債20+、元大AAA至A公司債、群益ESG投等債20+、元大優息投等債等八檔債券相關ETF，權益型ETF則有元大台灣價值高息、國泰永續高股息兩檔。

另外，上周成交量增前十大ETF，也有多達五檔為債券相關ETF，尤其投等債相關ETF債券成交量顯著擴增，例如元大優息投等債ETF上周交易量增幅超過16倍，大華投等美債15Y上周交易量增幅也有多達9倍以上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券 降息

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

今年初0050率先出招，調降經理費與保管費，並進行1股換4股的分割，股價更親民，也大大吸引了投資人的目光。這一招，無疑給了006208一記重擊。 5個月後，006208終於也宣布反擊，同樣調降經保費用跟0050一樣，並預計跟進股票分割。如今，兩者的內扣費用幾乎一樣，對投資人來說是一大福音。 但是0050或006208，到底該買哪一檔？其實可以兩個都存！

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

依據行政院111年度的家庭收支報告指出，35到54歲每戶可支配所得大約落在125萬，消費支出約92萬元上下，每年大約可以存下30萬元左右。 假設皆為65歲退休，面對不同的死亡年齡計算出退休至死亡所需的退休金使用年限，計算每月所需生活費不同之下，在退休時應準備多少退休金？ 假設65歲退休每月生活費3萬元，活到85歲，所需的總額720萬元；再優渥一點每月生活費5萬元，活到90歲，所需的總額1500萬元。 當退休期間越長，所需要的退休準備金額也越高；且越生活費越高，更需擴大退休準備的額度。可以選擇存到一定的金額後，慢慢消耗本金直到生命逝去；另一個方法則是組建高股息ETF來支付每個月的開銷。

普發1萬怎麼花？財經雪倫「拿去買股」：00981D、00985B、009812剛好買1張

普發現金一萬元怎麼花影響一生的財富？這句話講的有點誇大了，不過我一直覺得見微知著。觀察一個人最好的方式是看對方處理事情的態度。 為什麼使用普發現金一萬元會影響到一生的財富？我們將這筆錢的花法大致分成四類：

揭密十年產業變革 這ETF六大主軸捕捉創新浪潮

點開《十年》這首膾炙人口的歌，正如歌詞所唱，十年可以改變很多事情。十年前，沒有人能想到AI能夠寫詩、畫畫，甚至是做決策；...

熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

台股ETF配息香，本周包括00919在內20檔台股ETF將除息，引發336.4萬位受益人關注期待。市場法人表示，台股ET...

006208、0050真的沒差？專家解析：會在意配息要選前者、有利於退稅

最近006208的規模已經衝上兩千多億，雖然還不到 0050 七千億的等級，但放眼台灣市場也算是前幾大的大盤型ETF。只是話題聲量幾乎都被0050吸走了，很多人便好奇006208還有沒有值得關注的亮點。 我的看法是有的，而且關鍵剛好落在與0050不太一樣的兩個面向：配息「定位」與配息「節奏」。如果你剛入門，從這兩個角度理解，比較能找出哪一檔更貼近你的需求。 先談配息定位。

