他買00679B、00680L、00941、台泥虧掉150萬！苦主嘆「這檔」難翻身

雖然近期台股頻創高，不過仍有股民深陷套牢地獄。PTT網友曬出對帳單，總投資成本約949.5萬元，帳面價值僅剩797.9萬元，累計虧損逾150萬元，忍不住發文問「要套到什麼時候」。他透露「該踩的雷都踩了」，持股包括元大美債20年(00679B)、元大美債20正2(00680L)、中信上游半導體(00941)與台泥，光是台泥就跌掉三成以上，引發眾人熱烈討論。

原PO自嘲「要說服自己套著配都舒服嗎？」貼文曝光後，馬上有網友指出「買債就是放20年」、「美債等降息就好」，認為若能撐過利率高點，原型長債仍有機會解套。不過針對「美債正2」，不少人直言「這個商品不適合長抱」、「沒配息還有內耗」，勸原PO盡快轉換到原型債或乾脆換大盤ETF。

另一批留言聚焦在台泥，有人直言「台泥就安心上路」、「傳產沒救了」，認為基本面疲弱、轉型受阻，長線恐難回神；也有苦主現身「我也有套牢台泥」，形成一種「同溫層共鳴」。不少人建議「一鍵出清轉台積或0050」、「換到權值股蹲著比較有效率」。

也有理性聲音提醒，投資重點不只是「等不等得到」，而是「資金效率」與「機會成本」。有人分析，「放在弱勢資產不如布局AI權值」、「0050、00646翻身機率遠高於台泥」，並強調「即便債券最後回本，也可能錯過股市創高帶來的報酬」。

整體來看，鄉民共識大致分三路：第一，原型美債可續抱，等待降息循環；第二，美債正2應盡快調整，避免長期內耗；第三，台泥難度最高，多數建議認賠換股。對於仍在猶豫的投資人，板上結論是「別只想解套，要想怎麼讓錢發揮最大效益」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。