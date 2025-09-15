普發1萬怎麼花？財經雪倫「拿去買股」：00981D、00985B、009812剛好買1張

快訊

普發現金一萬元怎麼花影響一生的財富？這句話講的有點誇大了，不過我一直覺得見微知著。觀察一個人最好的方式是看對方處理事情的態度。

為什麼使用普發現金一萬元會影響到一生的財富？我們將這筆錢的花法大致分成四類：

享樂型：吃喝玩樂花掉。這樣個性較不容易存到錢、累積資產。

博愛型：捐贈、送家人紅包。這樣個性擁有好人緣，但不見得能存到錢。

守成型：存進銀行只領利息。這樣保守個性最多守成但應該賺不了大錢。

開拓型：將錢再投入看能不能生錢子。這樣勇於冒際的個性有機會賺大錢但相對要承擔較高的風險。

你會怎麼花呢？我將這一萬元當成意外之財。既然這筆錢有來自證交稅超收那就回饋到股巿，所以我應該會再投入巿場買ETF。

如果你跟我一樣的想法但又不打算多花錢只打算拿這一萬元投入巿場，不想買零股只想買整張，那近期有三檔發行價10元的ETF即將掛牌上巿，可以參考：00981D、00985B、009812（若有漏網之魚請見諒）。

大家對被動ETF都蠻熟的，對主動ETF可能不是這麼熟悉，我就多談一下00981D，老實說，我過往看到「非投等債」四個字會直接pass，因為印象中「非投特債=不能投資等級債=風險高」。

不過，我覺得不能設限要儘可能涉取各方知識才能客觀看待事情，確實我在看完這檔產品的資料後有改觀。

簡單整理00981D的三大重點：

相對安心感：聚焦在成熟國家BB～B級債券。

掌握高息：加碼高殖利率、選高票息。

資本利得：當遇到墮落天使債超賣時機出現，公司估價便宜時進場布局。

（註: 墮落天使指遇到重大事件，由於法人超賣以致當下價格的跌幅相對重。）

00981D適合對象 #想買債希望有機會獲得高息及資本利得但又不想承擔太高風險，它將於9月16日掛牌上巿。

這幾天巿場預期Fed於9月降息的機率接近100%，美股股債同步上漲。從過往的數據資料來看，如果景氣處在復甦或成長期，那非投等債的表現會較美國公債、投等債來的好。

主動ETF的好處是當面對景氣突變時，可以靈活調整這樣才有機會賺取超額報酬。不過一分報酬承擔一分風險，如果你將這一萬元當做意外之財，考慮將它投入巿場，買了它忘了它，那N年後再來看看或許會帶來些驚喜也說不定。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

