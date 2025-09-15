0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

快訊

今年初0050率先出招，調降經理費與保管費，並進行1股換4股的分割，股價更親民，也大大吸引了投資人的目光。這一招，無疑給了006208一記重擊。

5個月後，006208終於也宣布反擊，同樣調降經保費用跟0050一樣，並預計跟進股票分割。如今，兩者的內扣費用幾乎一樣，對投資人來說是一大福音。

但是0050或006208，到底該買哪一檔？其實可以兩個都存！

根據目前規定，單筆股息只要超過2萬元，就要被課徵2.11%的健保補充費，如果把資金集中在一檔，配息容易超過門檻，就要被扣健保補充費。但如果分別存0050和006208，股息分開計算，就不容易一次被扣到費用。

雖然省的不多，但也能多買幾股，長期下來影響不小。

可以先集中一檔，等快到2萬元門艦再換另一檔；或是每月定期定額，一半買0050、一半買006208。

自己偏好先集中一檔，因為完成一個目標後再邁向下一個會有一種成就感。當然，先期可以這樣做，但隨著時間過去，終究會遇到兩檔配息都超過2萬元，那時還是得乖乖繳健保補充費。

但也沒關係，因為那時早已累積了不錯的資產。只要把焦點放在一件事上：別糾結小錢，專注讓資產越滾越大。

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

