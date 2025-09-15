0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保
今年初0050率先出招，調降經理費與保管費，並進行1股換4股的分割，股價更親民，也大大吸引了投資人的目光。這一招，無疑給了006208一記重擊。
5個月後，006208終於也宣布反擊，同樣調降經保費用跟0050一樣，並預計跟進股票分割。如今，兩者的內扣費用幾乎一樣，對投資人來說是一大福音。
但是0050或006208，到底該買哪一檔？其實可以兩個都存！
根據目前規定，單筆股息只要超過2萬元，就要被課徵2.11%的健保補充費，如果把資金集中在一檔，配息容易超過門檻，就要被扣健保補充費。但如果分別存0050和006208，股息分開計算，就不容易一次被扣到費用。
雖然省的不多，但也能多買幾股，長期下來影響不小。
可以先集中一檔，等快到2萬元門艦再換另一檔；或是每月定期定額，一半買0050、一半買006208。
自己偏好先集中一檔，因為完成一個目標後再邁向下一個會有一種成就感。當然，先期可以這樣做，但隨著時間過去，終究會遇到兩檔配息都超過2萬元，那時還是得乖乖繳健保補充費。
但也沒關係，因為那時早已累積了不錯的資產。只要把焦點放在一件事上：別糾結小錢，專注讓資產越滾越大。
◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言