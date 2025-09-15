0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

快訊

聯合新聞網／ 杉本來了
美國道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數同步創高，激勵10日台股開盤就攻克25000點大關，續創新高。半導體指標台積電股價衝上1225元，創歷史新高價。中央社
依據行政院111年度的家庭收支報告指出，35到54歲每戶可支配所得大約落在125萬，消費支出約92萬元上下，每年大約可以存下30萬元左右。

假設皆為65歲退休，面對不同的死亡年齡計算出退休至死亡所需的退休金使用年限，計算每月所需生活費不同之下，在退休時應準備多少退休金？

假設65歲退休每月生活費3萬元，活到85歲，所需的總額720萬元；再優渥一點每月生活費5萬元，活到90歲，所需的總額1500萬元。

當退休期間越長，所需要的退休準備金額也越高；且越生活費越高，更需擴大退休準備的額度。可以選擇存到一定的金額後，慢慢消耗本金直到生命逝去；另一個方法則是組建高股息ETF來支付每個月的開銷。

以00919、00878、0056組成月領退休金試算

00919

規模突破4000億元，擠進台股ETF前五名，目前成本價為21500元左右。成分股的產業比例為金融、半導體，約40檔，每年調整成分股2次。

可分配投資收益達0.957元，若以第三季公告配息0.54元計算，至少到下一季都能穩定領息。

00878

規模來到了巨獸等級，4421億元，成本約為20500元左右。成分股以金融及半導體為主，約為30檔，每年調整成分股2次。

可分配收益就比較少一點，剩下0.7元，包含本季的配息能再穩配一次。

0056

規模4888億元，成本價為34900元左右，成分股著重於電腦周邊以及金融股，約有50檔，每年調整成分股2次。（股價以8月26日為基準。）

可分配收益達2.01元，因為最近一次的配息是0.866元，所以0056扣除本季的配發後，2025Q3起應可穩定配發2次的股息。

00919、00878、0056的除息月份都剛好錯開，所以就可以組成完美的月月配。也因為除息月份都剛好錯開，只要瞄準每一檔的每一次配息金額都配發1萬元的話，就可以完美組成月月配1萬元。

另外，若大盤整體下跌、企業獲利變差的情況下，ETF的配息及股價都會同時下跌的，所以也要留有一些資金，不要全部ALL IN才是上策。

二代健保免稅額度

ETF股利分別來自股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平存金所組成，其中只有股利或盈餘所得（代碼54C）需要被扣健保費。

針對00919、00878、0056這三檔ETF最近的配發資訊：00919第二季的股利或盈餘所得佔總體股利13.47％，配息來源最多的是財產交易所得，占比達68.89％。

00878第三季為58.02％；0056第三季則為12.93％，以股利或盈餘所得為主，占比58.02％。

0056則以收益平存金為主，占比50.12％。

健保扣稅金額是以54C佔比與單次股利是否超過2萬元為判斷標準。

00919不超過208張，投資金額不超過447.2萬元；00878不超過83張，投資金額不超過170.1萬元；0056不超過178張，投資金額不超過621.5萬元，有很大的機率是不會被扣到稅的。

這邊提醒，每一次的配息來源都會是變動的，所以建議大家要持續追蹤ETF的配息來源。

投入本金

以組成每月1萬元被動收入為目標，根據目前股價：00919約21.5元，需買入19張，投資金額約41萬元；00878約20.5元，需買入25張，投資金額約51.3萬元；0056約34.9元，需買入12張，投資金額約42萬元。

若三檔同時買滿，就能帶來每年12.2萬元的被動收入，即每月1萬元的目標，總投資金額約134.2萬元，這檔組合的殖利率達9％。

判定便宜價、合理價、昂貴價

目前00919股價21.5元為例，便宜價為22元，合理價為26.8元，昂貴價為31.8元。

00878目前股價20.5元，便宜價為17.6元，合理價為21.6元，昂貴價為25.5元。

0056目前股價34.9元，便宜價為30.9元，合理價為37.8元，昂貴價為44.7元。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

