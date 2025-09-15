揭密十年產業變革 這ETF六大主軸捕捉創新浪潮

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
產業革命演進趨勢。(資料來源Coatue，2025/6 ，統一投信整理 )
點開《十年》這首膾炙人口的歌，正如歌詞所唱，十年可以改變很多事情。十年前，沒有人能想到AI能夠寫詩、畫畫，甚至是做決策；十年後AI已成為生活中的夥伴。據Coatue研究資料顯示，每隔十年產業都會迎來一次顛覆式創新。統一投信即將推出的統一全球創新主動式ETF（00988A），鎖定創新金三角配置、六大投資主軸，讓投資人在產業創新革命中不再是旁觀者，而是參與者。

根據Coatue的資料，可以發現一個有趣的規律：每隔十年，科技領域便掀起一波撼動世界的革命浪潮！回溯到1960-1980年代，大型主機與個人電腦的萌芽期，IBM與Intel就像科技界的領頭羊，帶領大家探索數位新世界；進入2000年代，Web 1.0時代登場，Google與Amazon迅速崛起，重新定義資訊搜尋與電商版圖；接著到了2010年代，行動網路和社群媒體如火山爆發般席捲全球，Apple重塑社交互動，改變生活方式；而現在，2020年代AI時代的來臨，NVIDIA、OpenAI等企業，正摩拳擦掌準備推動下一個黃金十年。

統一投信表示，創新始於科技但不限於科技。即將於10月15至17日募集繳款的統一全球創新主動式ETF基金（00988A） ，每股發行價為新台幣10元，IPO入手價一張1萬元，保管銀行為元大銀行。00988A鎖定創新金三角配置：顛覆式創新、擴展式創新、漸進式創新。布局六大投資主軸，涵蓋AI基建供應鏈、金融創新、硬實力、資源、軟實力與消費創新。採「霸主」與「新星」的雙引擎配置，讓投資人提早卡位下一個黃金十年的創新商機，與其等產業成熟再投資，不如早點跟它做朋友。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

