熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周除息的20檔台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/9/12*年化配息率採公告日淨值預估計算）

台股ETF配息香，本周包括00919在內20檔台股ETF將除息，引發336.4萬位受益人關注期待。市場法人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進。

根據CMONEY統計資料顯示，本周9月15日至9月19日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共20檔台股ETF將除息，吸引336萬4,129位受益人關注，若以預估年化配息率來看，00919本次配息年化配息率10.2%最高。

據了解，00919連續10季維持10% 以上，本次除息日為9月 16 日為除息高峰日，跟其他14檔同一天除息，參與除息最後買進日為9月15日，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。

市場法人指出，以00919為例，00919在今年5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，顯示換股後成份股特性更加適合長期存股。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，建議可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208、0050真的沒差？專家解析：會在意配息要選前者、有利於退稅

最近006208的規模已經衝上兩千多億，雖然還不到 0050 七千億的等級，但放眼台灣市場也算是前幾大的大盤型ETF。只是話題聲量幾乎都被0050吸走了，很多人便好奇006208還有沒有值得關注的亮點。 我的看法是有的，而且關鍵剛好落在與0050不太一樣的兩個面向：配息「定位」與配息「節奏」。如果你剛入門，從這兩個角度理解，比較能找出哪一檔更貼近你的需求。 先談配息定位。

揭密十年產業變革 這ETF六大主軸捕捉創新浪潮

點開《十年》這首膾炙人口的歌，正如歌詞所唱，十年可以改變很多事情。十年前，沒有人能想到AI能夠寫詩、畫畫，甚至是做決策；...

00961、00982B今最後上車日！專家籲「股債都配置」：卡位降息行情

在台股ETF戰場煙硝瀰漫之際，高股息ETF FT臺灣永續高息（00961），以及在債券ETF中穩居配息資優生的FT投資級債20+（00982B），雙雙公告最新的配息資訊，為投資人的9月現金流規劃投下令人振奮的變數。 兩檔ETF的最後買進日皆訂在9月15日，並於9月16日同步除息，股息預計在10月13日發放，因此，想參與本次配息的投資人，必須抓緊最後的「上車」時機。

富邦00982D 17日開募

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可...

