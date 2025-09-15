00961、00982B今最後上車日！專家籲「股債都配置」：卡位降息行情

在台股ETF戰場煙硝瀰漫之際，高股息ETF FT臺灣永續高息（00961），以及在債券ETF中穩居配息資優生的FT投資級債20+（00982B），雙雙公告最新的配息資訊，為投資人的9月現金流規劃投下令人振奮的變數。

兩檔ETF的最後買進日皆訂在9月15日，並於9月16日同步除息，股息預計在10月13日發放，因此，想參與本次配息的投資人，必須抓緊最後的「上車」時機。

鎖定降息契機00982B打造攻守兼備現金流

聯準會（Fed）釋出鴿派訊號，市場對9月降息預期升溫至九成機率，為沉寂已久的債券市場注入強心針。投資人紛紛將資金轉向利率敏感度較高的長天期投資等級債券ETF，搶搭降息循環初期的獲利列車。

00982B對於追求穩健現金流、又擔心承受股市劇烈波動的投資人而言，提供一個絕佳的避風港，特別是00982B的成分債券皆為高信評的投資級債，違約風險極低，同時又能提供優於銀行定存的收益。

在這波資金輪動中，FT投資級債20+（00982B）表現最為搶眼，憑藉優異信用評等與長存續期特性，近一週漲幅達2.0%，在債券ETF競賽中拔得頭籌，成為法人與散戶關注焦點。

近期熱門債券ETF績效

不只高息更求填息！00961如何站穩腳步？

00961自7月首度配息以來，獲得投資人高度認同，受益人數倍增突破3萬人，資產管理規模6月底來大幅攀升至近50億元，成長幅度超過5倍。在9月高股息ETF普遍下滑的趨勢下，也讓不少投資人見識到00961選股邏輯背後的配息潛力。

法人分析，00961的選股邏輯跳脫了僅以「股利率」為單一標準的高股息ETF選股思維，也超越加入多因子主題的框架。00961的選股核心回歸企業獲利的本質，除了納入ESG永續因子，更關鍵的是導入「股東權益報酬率（ROE）」作為篩選與加權指標。

由於00961挑選獲利表現良好且具成長性的公司，因此才更有底氣配息，而投資人現在更關心的是，領到的股息會不會「左手換右手」，最終領了股息、賠了價差。而ROE正是一個觀察企業長期價值的關鍵指標，這也讓00961在追求高配息的同時，更有機會兼顧股價的成長動能與填息能力。

面對市場動盪，「股債雙存」策略可行？

不過，「雞蛋不能放同一個籃子裡」，隨著金融產品日益多元，若單壓一種類型資產的風險也隨之提高，因此市場興起一種「股債雙存」的配置策略，而00961與00982B的組合，正巧提供理想的配置方式。

舉例來說，投資人可透過月配息的00961佈局台股，捕捉電子與金融股的成長，並且因高配息帶來穩定現金流；同時搭配00982B，納入與股市連動性低的美國長天期公債與投資級債，建構一組攻守兼備的投資組合。這樣的混搭配置，不僅能分散單一市場的風險，更能打造出頻率不同、來源多元的被動收入現金流，從容應對市場的多變挑戰。

不過，專家也提醒，投資人在選擇任何ETF前，仍應回歸三大基本準則，分別是檢視投資組合的內涵，了解其主要持股與產業分佈；關注長期的填息能力與總報酬，而非只看單次的配息高低，以及評估自身的風險承受度，選擇股價波動性符合預期的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。