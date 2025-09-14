快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

富邦00982D 17日開募

經濟日報／ 王奐敏
動態調控策略與債市報酬率比較
動態調控策略與債市報酬率比較

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可或缺的一環。富邦投信順勢宣布旗下首檔主動式債券ETF—主動富邦動態入息（00982D）將於9月17日正式展開募集，為投資人提供靈活配置與雙率避險的全新選擇。

今年上半年，面對美債殖利率高檔盤旋、匯率波動加劇，原本期待穩健收息的債券ETF投資人，卻因價格重挫與匯損雙擊，陷入賺息賠價差的困境。市場發現債券ETF不再是單純的穩定領息替代品，投資人應重新審視資產配置，主動式債券ETF成為翻身新解方。

專家指出，當前環境下，債券不僅具息收吸引力，信用利差亦維持穩定，主動式操作更能掌握市場脈動。

0982D鎖定100%投資等級美元公司債，並透過利率與匯率雙率避險策略，有效降低波動風險，力求在震盪市況中創造超額報酬。擬任經理人黃詩紋表示，主動債ETF的關鍵優勢在於靈活運用換匯、遠期外匯交易與跨幣別避險工具，適合偏好高品質債券、追求長期資本利得的投資人。

據彭博數據，動態調控策略2019年12月30日至2024年12月30日年化報酬率達2.8%，遠優於BBB級公司債（0.7%）與美國7-10年期公債（-1%）。看出動態調控策略強化資本利得機會。

00982D特色在於專業投資團隊同時藉由深度的產業分析與嚴謹的價值分析，挑選體質較佳的發行人所發行債券標的，在兼顧收益率與下檔風險的衡量下採取多元分散投資，以降低單一發行公司的信用風險，追求中長期穩健的投資收益。

專業投資團隊透過對利率走勢的研判，並參考內部建構美債多空訊號，動態調整存續期間，適時調降利率敏感度。發行價為新台幣10元，採月月配息機制，降低進場門檻，適合穩健型與退休族群納入核心資產。

黃詩紋指出，主動債ETF的最大優勢在於「靈活、即時」，有望在全球債市重塑格局中脫穎而出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

延伸閱讀

聯準會降息「箭在弦上」！彭博估台陸韓料將跟進 有望點燃全球股票漲勢

那指、費半創高 本周還有看頭…投資人押注Fed降息將推升行情

超級央行周 Fed估降息1碼…日、英可能按兵不動

美可望降息 債券迎轉機

相關新聞

富邦00982D 17日開募

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可...

主動式債券ETF 添新兵

中國信託投信所發行的主動中信非投等債ETF（00981D），將在9月16日於櫃買中心正式掛牌交易。該檔ETF為國內首檔主...

台日首檔跨境ETF掛牌 首日成交熱度超越中日互掛商品

台日第一檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」12日在東京證交所掛牌，此為國泰金控旗下國泰投信攜手日本...

證交所e添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，於9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動式ETF...

e 添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露且新增跨境ETF專區

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，2025年9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動...

國泰00881進軍日本市場 拓展國泰資產管理亞洲新版圖

12日東京時間上午11時，日本大和資產管理社長佐野径、臺灣證交所總經理李愛玲、國泰投信總經理張雍川等台日金融圈重量級人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。