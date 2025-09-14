富邦00982D 17日開募

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可或缺的一環。富邦投信順勢宣布旗下首檔主動式債券ETF—主動富邦動態入息（00982D）將於9月17日正式展開募集，為投資人提供靈活配置與雙率避險的全新選擇。

今年上半年，面對美債殖利率高檔盤旋、匯率波動加劇，原本期待穩健收息的債券ETF投資人，卻因價格重挫與匯損雙擊，陷入賺息賠價差的困境。市場發現債券ETF不再是單純的穩定領息替代品，投資人應重新審視資產配置，主動式債券ETF成為翻身新解方。

專家指出，當前環境下，債券不僅具息收吸引力，信用利差亦維持穩定，主動式操作更能掌握市場脈動。

0982D鎖定100%投資等級美元公司債，並透過利率與匯率雙率避險策略，有效降低波動風險，力求在震盪市況中創造超額報酬。擬任經理人黃詩紋表示，主動債ETF的關鍵優勢在於靈活運用換匯、遠期外匯交易與跨幣別避險工具，適合偏好高品質債券、追求長期資本利得的投資人。

據彭博數據，動態調控策略2019年12月30日至2024年12月30日年化報酬率達2.8%，遠優於BBB級公司債（0.7%）與美國7-10年期公債（-1%）。看出動態調控策略強化資本利得機會。

00982D特色在於專業投資團隊同時藉由深度的產業分析與嚴謹的價值分析，挑選體質較佳的發行人所發行債券標的，在兼顧收益率與下檔風險的衡量下採取多元分散投資，以降低單一發行公司的信用風險，追求中長期穩健的投資收益。

專業投資團隊透過對利率走勢的研判，並參考內部建構美債多空訊號，動態調整存續期間，適時調降利率敏感度。發行價為新台幣10元，採月月配息機制，降低進場門檻，適合穩健型與退休族群納入核心資產。

黃詩紋指出，主動債ETF的最大優勢在於「靈活、即時」，有望在全球債市重塑格局中脫穎而出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。