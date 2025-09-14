快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式債券ETF 添新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中國信託投信所發行的主動中信非投等債ETF（00981D），將在9月16日於櫃買中心正式掛牌交易。該檔ETF為國內首檔主動式非投資等級債券ETF，也是台灣第二檔主動式債券ETF，該檔ETF的上櫃掛牌，突顯我國資產管理市場持續積極創新的能力，並助力台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

根據中國信託投信本檔ETF公開說明書顯示，該檔ETF以非投資等級債券為核心資產，強調透過主動操作策略以因應市場變化，靈活調整投資組合的信用曝險與存續期間，達到兼顧收益與風險管理的目標。

櫃買中心表示，非投資等級債券是高票息投資工具，可做為資產配置的一環。隨著本檔主動式ETF上櫃交易，投資人可透過證券市場帳戶，以更便利方式參與非投資等級債券投資。

此次推出的產品，不僅結合政策目標與市場需求，亦有助擴展國內ETF商品的深度與廣度，吸引國際與在地資金流入，強化台灣債券ETF市場發展能量，提升我國資本市場國際競爭力。

櫃買中心亦提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。有關00981D ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁的「ETF/ETN / ETF /商品資訊/主動式ETF」項下查詢。

另為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於2025年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、首購獎（ETF）及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加「加掛ETF交易獎」，以鼓勵投資人參與。

同時，提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 櫃買中心

延伸閱讀

美可望降息 債券迎轉機

35檔債券商品 下周除息

陸債券利率走低 地方政府紛紛提前還債

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

相關新聞

富邦00982D 17日開募

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可...

主動式債券ETF 添新兵

中國信託投信所發行的主動中信非投等債ETF（00981D），將在9月16日於櫃買中心正式掛牌交易。該檔ETF為國內首檔主...

台日首檔跨境ETF掛牌 首日成交熱度超越中日互掛商品

台日第一檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」12日在東京證交所掛牌，此為國泰金控旗下國泰投信攜手日本...

證交所e添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，於9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動式ETF...

e 添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露且新增跨境ETF專區

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，2025年9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動...

國泰00881進軍日本市場 拓展國泰資產管理亞洲新版圖

12日東京時間上午11時，日本大和資產管理社長佐野径、臺灣證交所總經理李愛玲、國泰投信總經理張雍川等台日金融圈重量級人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。