台日首檔跨境ETF掛牌 首日成交熱度超越中日互掛商品

經濟日報／ 特派記者高瑜君／東京12日電
台日第一檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」12日於東京證交所掛牌上市，左起大和證券副社長岡裕則、國泰投信總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径、臺灣證券交易所總經理李愛玲、大和資產管理海外投資顧問負責人永島俊太郎出席敲鐘儀式。國泰投信／提供
台日第一檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」12日在東京證交所掛牌，此為國泰金控旗下國泰投信攜手日本大和資產管理共同合作的力作，為台灣資產管理業進軍海外立下新里程碑，且掛牌首日成交熱度超越中日互掛的ETF。

臺灣證交所總經理李愛玲、國泰投信總經理張雍川、日本大和資產管理社長佐野径等台日金融圈重量級人士在東京證交所敲鐘。李愛玲致詞時表示，感謝雙方的努力，讓台日實現第一檔由大和資產管理發行的台日跨境ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，日股代號413A，連結的是台灣國泰投信的「國泰台灣科技龍頭ETF（00881） 」。

近來台日股都屢創新高，台股市值突破80兆元大關，在全球排名第十大，台股日均值約3,600億元，排名第13。外資持股約占46%，每日交易量也有約33%占比，流動性量良好，顯見台灣資本市場已經是一個高度全球化且受到國際矚目的市場。

張雍川指出，國泰投信呼應政府打造「亞洲資產管理中心」的政策方向，自年前即積極評估海外業務拓展，透過發行ETF引導國際資金投入台股，擴大資產管理規模與客群，為國泰重要的國際化策略之一。

在全球AI產業爆發性成長，尤其在全球最大半導體製造商台積電於熊本設廠後，成功吸引日本機構法人及散戶市場看到台股具備長期投資價值，考量到ETF具買賣方便、資訊透明，加上日本完全沒有連結台股的ETF，雙方因此啟動連結台灣科技型ETF的可能性，促成這次台日資產管理巨頭國泰投信與大和資產管強強聯手。

413A掛牌首日成交39,658股，成交金額約8,109萬日圓，熱度高於中日互掛的iFree中國科創板50掛牌首日的12,518股及2,766萬日圓、iFree中國大灣創新100的2,323股及662萬日圓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

