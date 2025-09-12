證交所e添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，於9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動式ETF資訊揭露及新增「跨境ETF專區」，進一步完善平台功能與資料架構，提升資訊透明度，並擴大與國際市場的連結。

主管機關為促進金融商品多元化，並推升臺灣成為亞洲資產管理中心，於113年12月25日修正相關規範，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，使我國ETF產品線更為完整，並吸引國際資產管理機構參與。截至9月12日，已有7檔主動式ETF於我國市場上市，顯示制度推動已見成效。本次e添富網站改版，亦因應主動式ETF在資訊揭露上更貼近共同基金特性，新增基金經理人、投資策略與績效走勢三大關鍵資訊，協助投資人掌握商品核心特性與績效表現，提升投資決策的精準度與效率。

在跨境ETF方面，金管會於113年12月19日正式公告日本為臺灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，為臺日ETF相互掛牌合作奠定制度基礎。為因應此發展，本次e添富改版亦新增「跨境ETF專區」，整合臺灣與境外市場相互掛牌之ETF資訊，並提供中、英、日三語版本，以利國際投資人查詢。

主動式ETF與跨境ETF的同步推進，不僅體現臺灣資本市場的創新與國際接軌，更是亞洲資產管理中心政策的重要成果。透過e添富平台的持續升級，將有助於加深國內外投資人對ETF市場的掌握，進一步提升臺灣資本市場的國際能見度與競爭力。

e添富主站：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/

e添富跨境ETF專區：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune-cross-border/

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。