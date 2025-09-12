快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

e 添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露且新增跨境ETF專區

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，強化主動式ETF資訊揭露且新增跨境ETF專區。（本報系資料庫）
臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，強化主動式ETF資訊揭露且新增跨境ETF專區。（本報系資料庫）

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，2025年9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動式ETF資訊揭露及新增跨境ETF專區，進一步完善平台功能與資料架構，提升資訊透明度，並擴大與國際市場的連結。

主管機關為促進金融商品多元化，並推升台灣成為亞洲資產管理中心，於2024年12月25日修正相關規範，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，使我國ETF產品線更為完整，並吸引國際資產管理機構參與。截至9月12日，已有七檔主動式ETF於我國市場上市，顯示制度推動已見成效。這次e添富網站改版，亦因應主動式ETF在資訊揭露上更貼近共同基金特性，新增基金經理人、投資策略與績效走勢三大關鍵資訊，協助投資人掌握商品核心特性與績效表現，提升投資決策的精準度與效率。

在跨境ETF方面，金管會於2024年12月19日正式公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，為台日ETF相互掛牌合作奠定制度基礎。為因應此發展，這次e添富改版亦新增跨境ETF專區，整合台灣與境外市場相互掛牌的ETF資訊，並提供中、英、日三語版本，以利國際投資人查詢。

主動式ETF與跨境ETF的同步推進，不僅體現台灣資本市場的創新與國際接軌，更是亞洲資產管理中心政策的重要成果。透過e添富平台的持續升級，將有助於加深國內外投資人對ETF市場的掌握，進一步提升台灣資本市場的國際能見度與競爭力。

e添富主站：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/

e添富跨境ETF專區：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune-cross-border/

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

延伸閱讀

國泰00881進軍日本市場 拓展國泰資產管理亞洲新版圖

首發！00881東京證交所掛牌 台灣第一家破兆元資產管理業正式進軍日本

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

打造亞洲資產管理中心嶄新成果 首檔台日跨境ETF 009812即將登場

相關新聞

薪水6萬月光族想存錢...怎麼開始？專家「減少衝動消費」：把錢投入0050、00905

前陣子幫一個32歲的設計師愛心財務健檢，老公是公務員，目前租屋，無生小孩之計畫。她的月薪約6萬，每月固定支出5萬（含信貸、車貸、租金），有衝動型消費的習慣，常常月光。

降息近了！長天期領跑、無懼匯損衝擊 攜「3大利多」00982B坐等發錢

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派降息訊號，讓沉寂許久的債券市場瞬間活了過來。隨著市場普遍預期Fed最快9月啟動降息循環，利率敏感度高的長天期債券應聲上漲，讓苦等已久的「債蛙」投資人終於看見曙光。 其中，FT投資級債20+（00982B）挾帶降息預期、優質信評與匯率等三大利多，近一個月績效達3.1%，在眾多投資等級債ETF中表現突出。

大盤屢創高...市值型ETF怎麼挑？0050、006208貼近大盤、00905優化後成績效王

市值型ETF可以怎麼挑，今年哪一檔漲最多？ 今年以來隨著美國關稅政策的不確定性，許多投資人的心情也是跟著今年的股市上沖下洗，不過在政策的逐漸明朗下，也即將邁入第三季的尾聲，讓我們一起來看看今年以來有哪幾檔市值型ETF在台股中表現得比較好吧。

e 添富網站再升級 強化主動式ETF資訊揭露且新增跨境ETF專區

臺灣證券交易所持續優化「e添富」網站，為因應投資人日益多元的資訊需求，2025年9月12日推出全新改版內容，聚焦強化主動...

國泰00881進軍日本市場 拓展國泰資產管理亞洲新版圖

12日東京時間上午11時，日本大和資產管理社長佐野径、臺灣證交所總經理李愛玲、國泰投信總經理張雍川等台日金融圈重量級人士...

聯準會降息利多、美股四大指數創新高 這檔海外主動式 ETF 單日漲逾2%

台股加權指數12日再度改寫收盤新高紀錄，但近期交投熱絡的台股主動式ETF，12日呈現震盪休息，反而是表現相對低調的海外主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。