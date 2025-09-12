聯準會降息利多、美股四大指數創新高 這檔海外主動式 ETF 單日漲逾2%

台股加權指數12日再度改寫收盤新高紀錄，但近期交投熱絡的台股主動式ETF，12日呈現震盪休息，反而是表現相對低調的海外主動式ETF異軍突起。中信ARK創新主動式ETF（00983A）受惠主要持股Tesla當日大漲逾6%、Tampus AI大漲13.6%，以及Circle大漲逾17%的利多激勵，今日帶量上漲逾2%，創掛牌以來新高價，成為今日主動式ETF焦點。

11日晚美國公布CPI數據溫和且合乎市場預期，投資人持續押注聯準會降息，激勵美股四大指數續創高。其中Tesla股價收盤大漲6%，而智慧醫療新創Tampus AI更是漲逾13%、穩定幣發行商Circle大漲逾17%，成為盤面焦點，也使得持有上述公司股票的方舟創新ETF（ARKK）單日大漲3.6%%，股價一舉來到今年高點。00983A操作策略及持股與ARKK類似，12日跳空開高，收盤漲2.01%，為台灣掛牌之主動式ETF中表現最亮眼。

中國信託投信表示，Tesla董事會日前通過針對執行長馬斯克的「天價獎勵方案」，根據文件，這份以股票獎勵為核心的計畫，若完全兌現，價值可能高達1兆美元，此外董事會也擘劃自駕車、Robotaxi與人形機器人等長期藍圖，被視為未來十年最具爆發力的成長引擎 。這也帶動投資人重新聚焦於新世代AI生態圈與顛覆性科技題材。

另外，Tampus AI推出的新版本新血管磁振造影平台Tempus Pixel，獲得美國美國食品藥物管理局（FDA）的上市前通知許可，代表該產品可合法在美國市場提供商用服務；另Circle也與機構級託管平台Fireblocks啟動戰略合作，透過高安全性的跨境支付與結算等服務，加速穩定幣應用至傳統金融領域，11日股價分別都有雙位數漲幅。而上述顛覆式創新企業，都是00983A的重點布局領域。

中國信託投信指出，00983A鎖定全球顛覆式創新領域，核心持股包括 Tesla、Shopify、Tempus AI、Roblox、Palantir、Robinhood、Coinbase、Circle等前瞻科技企業。展望後市，聯準會下周有望正式啟動降息循環，資金成本下降將為成長型企業帶來估值重估契機。隨著資金更積極流入具高成長潛力的創新類股，00983A可望成為投資人參與科技新浪潮的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。