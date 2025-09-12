首檔臺股 ETF 隆重登陸日本 彰顯台灣智慧科技島影響力

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，響應主管機關將臺灣打造為亞洲資產管理中心的政策目標，由總經理李愛玲出席9月12日於東京證券交易所（TSE）舉辦的大和資產管理公司ETF掛牌典禮。這次掛牌商品為大和資產管理公司發行的連結國泰投信台灣科技龍頭ETF（00881）的跨境商品。這是日本市場首檔連結台股的ETF，除了提供日本投資人便利參與臺灣高科技產業的管道，也更進一步落實資本市場的合作與交流。

李愛玲致詞時表示，台灣作為一座智慧科技島，AI、半導體等科技類股占總市值約72%，因此在全球AI產業爆發性成長下，資本市場表現十分亮眼，不僅加權指數屢創新高，ETF市場也持續蓬勃發展。她同時指出，日本資本市場近年亦展現顯著成長，TOPIX指數自2020年以來已上漲近80%，今年更已成長超過10%，顯示台日市場皆具備強勁成長動能與高度吸引力。李愛玲強調，這次合作只是起點，期許未來透過雙方交易所、資產管理業者及各中介機構的持續合作，促成更多跨境商品上市，攜手推動資本市場共同成長。

證交所這次赴日也同時拜會日本交易所、當地重要業者及公協會，除了透過與當地業者、公協會的深入交流，了解日本資本市場與ETF發展概況，同時也積極推廣台灣資本市場亮點，並分享我國ETF市場近年快速成長，以及全民參與投資的成功經驗。

這次合作是台日資本市場與兩地資產管理業者在跨境ETF發展上的重要里程碑，象徵台灣資本市場持續深化國際連結，並展現台灣高科技產業的全球競爭力。未來，證交所將持續推動跨境商品多元化發展，積極拓展海外市場合作商機。

