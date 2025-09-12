薪水6萬月光族想存錢...怎麼開始？專家「減少衝動消費」：把錢投入0050、00905

前陣子幫一個32歲的設計師愛心財務健檢，老公是公務員，目前租屋，無生小孩之計畫。她的月薪約6萬，每月固定支出5萬（含信貸、車貸、租金），有衝動型消費的習慣，常常月光。

財務目標

她目前的淨資產約1萬，財務目標是每個月可以有2萬的被動收入，用4%法則算，如果每個月想要達成20,000的被動收入，至少要存到600萬會是比較保險的數字（20,000/0.04*12）。

月光族的財務盲點

訪談中，可以推敲她不知道理財的重要性，但有察覺自己的情況必須改變。我請她想一下是否有親戚55-60歲左右仍在為了三餐、租金打拼，她直接說有，未來不想變這樣！

訪談結束後，我整理出她的3個財務盲點：賺多少花多少、覺得退休還很遠、不知如何理財。

賺多少花多少、衝動型消費：老公生日用了無卡分期買了Switch 2當作生日禮物，老公有開心了一下，但後來還是唸她亂花錢（就算是無卡分期也是要還的啊）。

過度消費：因為工作關係，買了Tesla代步，代價是每個月車貸2萬，4年後要一次償還80萬，依照他們的財務狀況，其實選較便宜的車更合理（車是負資產，越晚買越好）。

訂閱消費：訂閱了超多APP，像是Youtube Premium、Netflix、ChatGPT，但實際使用頻率並不高。

覺得退休還很遠：她未真正思考過未來的生活，覺得退休還很遙遠，但其實，60歲就在28年後。

我花了很多時間和她討論理財的重要性，提醒她如果不開始規劃，未來很可能像她現在看到的55-60歲長輩一樣，仍在為三餐與租金辛苦打拼。

不知如何理財：最後一個最大的關鍵，是她不知如何理財！身上沒有緊急預備金，也沒有實支實付醫療險，更沒有意識到，應該趁年輕就開始累積資產。她不知道什麼是複利，更不知道時間拖得越久，成本就越高。

我給她的建議：

1、清償 & 整理債務

優先清償信貸，降低利息負擔。將特斯拉出售，換成符合財務能力的車輛，避免資金被過度綁死。

2、開源節流

善用設計師專長，額外接案增加收入。控管支出，避免不必要的消費。

3、轉換金錢使用方式

傳統觀念 → 收入 – 支出 = 儲蓄／正確觀念 → 收入 – 儲蓄 = 支出。

資金定期定額市值型 ETF，透過長期投資享受複利效果。（市值型ETF今年以來表顯漲幅前三名分別是：00905、0050、006208，其中00905有8.49%的漲幅，恭喜持有的朋朋。）

不理財是最大的風險，如果現在不開始，未來就會重蹈長輩們「為三餐與房租奔波」的命運。

衝動型消費讓她雖然月薪不低卻存不到錢，若能把消費轉為儲蓄、再投入能累積資產的投資，才有機會達成被動收入的目標。

◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。