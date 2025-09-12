「債主」注意 國泰兩檔 ETF 要除息了

各位債主們注意！國泰投信旗下的債券ETF，國泰10Y+金融債（00933B）、國泰20年美債（00687B）已發布實際配息資訊公告，除息日落在9月16日，最後申購日為9月15日，00933B近五日交易量皆高於1.1萬張，平均數達13,551張；00687B近五日交易量更是全部高於2.5萬張，平均數達33,716張，可見隨著聯準會即將開會，市場對降息的預期大幅提升，帶動債市交易熱絡。

國泰10Y+金融債基金經理人游日傑指出，00933B採月配息機制，並搭配收益平準金機制，使投資人在資金運用與規劃上更有效率，適合有現金流需求投資者，該基金投資範圍遍及全球如美國、英國等，降低單一國家風險，持有標的債券包括美國銀行、花旗、富國銀行等全球金融巨頭，受到政府高度監管，違約風險低。截至9月5日，00933B最新受益人數達113,253人，基金規模超過844億元。

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，現階段聯準會重啟降息，根據FedWatch顯示至年底將高機率再降息3碼，長天期公債ETF因存續期間長，對於利率較為敏感，投資人有機會在這波降息循環中，獲得不錯的資本利得表現，國泰投信旗下的國泰20年美債為長天期美國公債ETF，平均有效存續時間約16.09年，成分債為美國政府公債，美國國債長期被視為較無風險資產，具備低違約風險，適合風險取向較低的投資人進行布局。

國泰投信ETF研究團隊指出，FOMC會議將在9月17日召開，市場普遍認為美國聯準會（Fed）將於會議降息1碼(25個基點)，理由是就業市場疲軟壓過通膨風險，多數人更預期年底前還會持續降息，因殖利率與債券價格呈現反向關係，債券價格有望迎接上漲行情，投資人可儘早進場卡位。觀察2024年9月18日去年啟動降息時，金融債ETF在降息前10日進場約有0.83%正報酬，提早20日有2.24%報酬，提早30日約有2.33%報酬，提早40日約有4.76%此外觀察資金動向，第3季以來資金回流債市明顯、反觀股市則流出，債券ETF截至9月9日淨流入達新台幣688億元，流入最多的分別為投資等級債、長天期美債，以及金融債ETF，隨著市場對宣布降息的信心持續增加，資金已提前卡位布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。