降息近了！長天期領跑、無懼匯損衝擊 攜「3大利多」00982B坐等發錢

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派降息訊號，讓沉寂許久的債券市場瞬間活了過來。隨著市場普遍預期Fed最快9月啟動降息循環，利率敏感度高的長天期債券應聲上漲，讓苦等已久的「債蛙」投資人終於看見曙光。

其中，FT投資級債20+（00982B）挾帶降息預期、優質信評與匯率等三大利多，近一個月績效達3.1%，在眾多投資等級債ETF中表現突出。

三大因素催化 9月降息機率飆近九成

市場之所以大膽押注Fed將在9月降息，主要基於三大關鍵因素：

就業數據疲軟：美國勞工局公布的8月非農就業數據表現不佳，為就業市場亮起警示燈。

通膨壓力可控：核心通膨數據符合預期，顯示物價壓力仍在掌控範圍內。儘管能源、車價及房租近期略有回溫，但分析師認為，OPEC+增產有助穩定油價，加上去年高基期效應及房價增速放緩，通膨回升幅度仍屬可控。

政策轉向明確：根據FedWatch數據，目前市場預期9月降息機率已飆升近九成，並預估今、明兩年可能各有3碼（75個基點）的降息空間。

長天期債券展現價格優勢

降息預期升溫，不同天期債券表現出現明顯分歧。投信法人指出，在當前總體經濟尚未步入衰退的環境下，信用評級優質的投資等級公司債，相較於美國公債更受市場青睞，而「長天期」更成為獲取資本利得的關鍵。

以9月8日盤中表現為例，儘管當日美元升值對債券ETF帶來負面影響，但長天期債券因利率下跌產生的豐厚資本利得，足以抵銷匯率衝擊，單日報酬率可達1.02%；反觀短天期債券，因價格動能不足，最終只能反映匯率負報酬，表現約在-0.14%至-0.21%之間。

投等債ETF績效亮眼 長天期標的領跑

觀察近期熱門投資等級債券表現，截至9月11日，長天期標的確實展現出色實力：

近三個月績效排行：

台新美A公司債20+（00942B）：7.8% 兆豐US優選投等債（00957B）：7.5% FT投資級債20+（00982B）：7.3%

近一個月績效表現：

台新美A公司債20+（00942B）：3.4% 統一ESG投等債15+（00966B）：3.3% 兆豐US優選投等債（00957B）：3.2% FT投資級債20+（00982B）：3.1%

近一周表現更為突出：

台新美A公司債20+（00942B）：2.4% FT投資級債20+（00982B）：2.1% 統一ESG投等債15+（00966B）：2.1%

00982B「安全升級版」投等債 即將除息

00982B經理人洪慧珊表示，該ETF堪稱「安全升級版」的投等債，篩選標準極為嚴格，成分債必須同時獲得三大國際信評機構投資級評等，並排除新興市場債券，將風險高度分散於10個已開發國家、17個產業中的155檔優質公司債。

值得投資人關注的是，00982B即將迎來除息，本次每受益權單位預計配發0.048元。投資人若想參與本次配息，最晚需在9月15日前買進或持有，9月16日為除息日。

法人強調，00982B自7月掛牌以來，兩次配息均已完成填息，顯示其市場認同度高。在全球股市位於高檔之際，趁勢將部分資金轉進具備息利雙收潛力的長天期投資等級債ETF，不失為穩健資產配置的良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。