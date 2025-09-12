千元入手 TISA 的未來：成為科技巨擘東家

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
REITs與科技股同時上漲或互補機率達73%。資料來源：Bloomerg
ChatGPT-5 在今年8月份強勢登場，再次興起市場對人工智慧的高度關注，成為推動全球資金重新分配的重要驅動力。投資人紛紛將目光鎖定 AI 概念股，該領域的吸引力持續升溫。

隨著AI應用範圍不斷擴大，未來一年整體產業的供需預期有望穩步提升。在獲利動能延續與需求增長的雙重帶動下，產業基本面展現強勁支撐，本益比依舊具備向上推升的空間，進一步增強市場信心。整體而言，與AI技術和應用相關的投資機會，將是未來投資市場的焦點。

生成式AI帶動的科技革命正在重塑全球產業版圖，吸引眾多投資目光。國際科技龍頭成為投資市場的焦點。但對於剛踏入投資領域的年輕世代與資金有限的小資族來說，高股價往往讓人卻步。為協助民眾及早進行中長期穩健投資，凱基投信響應金管會今年推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）帳戶政策，提供免手續費、低經理費等低門檻的投資方案。

其中，凱基投信旗艦基金-凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(基金之配息來源可能為本金)，特別適合投資新手。透過每月一千元的定期定額投資，即可搭上科技巨擘的成長曲線，抓住AI及未來世代產業的成長紅利。不僅投資門檻低，也能以多資產的方式配置，以簡單的方式逐步累積財富，輕鬆搭上科技浪潮的快車。

近十年產業市場變化快速，自2016年起，傳統零售業面臨大量倒閉潮，隨後2017年至2021年歷經網路購物、影音串流、線上社群等趨勢崛起，新冠疫情的爆發更進一步加速辦公及購物模式線上化，使得產業生態發生根本性的改變。而到了2023年，生成式AI的蓬勃發展更讓數位基建、晶片算力、軟體應用商機大幅擴大，讓REITs和科技股成投資人掌握未來世代的絕佳機會。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(基金之配息來源可能為本金)研究團隊表示，通訊電塔、數據中心等科技REITs、新型態住宅REITs，及物流倉儲及自助倉儲等倉儲REITs等未來世代REITs較傳統REITs具更強成長動能；由於CSP業者持續擴大資本支出，科技股長線多方優勢愈加明顯。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(基金之配息來源可能為本金)透過REITs穩定的現金流特性，提高資產價格穩定性，搭配科技股進一步加強成長潛力，可謂一手掌握防守及進攻雙引擎策略，幫助投資人有效掌握未來世代的投資機遇。

根據Bloomberg近十年(2015至2025)統計，REITs及科技股同時上漲或互補機率高達73%(表)，顯示這兩類資產在市場中具有高度的協同效應與穩定性。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(基金之配息來源可能為本金)正是利用這一特性，透過REITs和科技股雙引擎點燃新一輪成長驅動力；此外，該基金特別聘請歷史悠久專注投資REITs的頂尖顧問－－Cohen & Steers作為夥伴，為基金長期表現提供強大的支持。

科技趨勢帶來的投資機會正全面展開，AI及未來世代產業將持續驅動經濟市場。透過凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(基金之配息來源可能為本金)，投資人可從千元小額投資起步，利用TISA帳戶逐步累積資產把握長線紅利。除了協助投資人抓住未來產業的關鍵脈動，凱基投信相信，透過專業的資產配置，為投資人打造兼具穩定性與成長潛力的投資方案，更能與投資人攜手共創世代共榮的投資新時代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

