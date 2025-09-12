快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

台股屢創新高 AI 強勁出口商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期台股受惠美股電子類股激勵勢頭強勁，加上美國聯準會預定降息已成為市場共識，觀察外資資金動向已連續8日買超台股，熱錢湧進；11日加權指數早盤突破25,500點大關、收25,215點，對此國泰投信建議，在台股屢創高期間，可透過ETF採分批布局方式，持續累積單位數，如全台受益人數最多的ETF、坐擁181.7萬投資人的國泰永續高股息（00878）一檔布局AI科技、金融題材，捕捉台股成長契機。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，根據財政部公告8月台灣出口額達584.9億美元，刷新單月新高，更創下連續四個月突破500億美元成績，也是台灣出口額首次超越南韓，加上9月10日國際半導體展登場，AI概念股再成投資主軸，投資人可透過AI半導體概念股近五成的00878跟上台股最熱題材；展望第4季進入台股傳統電子旺季，可望延續後市長線動能。

游日傑補充，軟體大巨頭甲骨文(Oracle)公布財報表現後，整體優於市場預期，甲骨文同時宣布將與Open AI、META、輝達及字節跳動等軟體公司簽署上看數十億美元的巨額合約，顯見AI雲端基建需求旺盛，9月10日甲骨文股價猛漲35.91%，創下1992年以來最佳單日漲幅，帶動多家台廠受惠，包括廣達、緯創等甲骨文供應鏈，皆是00878成分股，投資人善用00878搶進AI浪潮。

00878在成分股配置上，除布局具成長潛力的科技趨勢，亦搭配約三成金融股，平衡投組波動。近期全台13家金控陸續公布8月獲利，合計稅後盈餘達新台幣578.32億元，其中00878持有近1成的最大成分股國泰金8月稅後純益突破百億大關，達新台幣102.7億元、年增95％，旗下事業體包括銀行、產險及投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，證券則是寫下歷史次高里程碑。00878透過多元產業布局，展現攻守兼備特性，適合新手存股、退休族完善理財規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股 國泰金

延伸閱讀

台股季底作帳行情啟動 有利指數向上攻堅

甲骨文奪9兆元大單 台鏈補！鴻海、神達等喜迎伺服器建置潮

甲骨文大單 聯鈞...隱藏版大贏家

領漲績優股 台股盤面焦點

相關新聞

00919不填息、配息縮水⋯高股息成錯誤投資？股民憂不對勁

台股大盤屢屢創新高，也使ETF受惠。Dcard網友表示，他今年28歲、有房貸，因不常盯盤而選擇高股息ETF作為現金流來源，近期卻發現00919「不太填息、配息也不如以往」，懷疑是否走錯路。文內並附上持股截圖，可見元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息與大華優利高填息30等部位，目前多為未實現虧損，引來網友針對「高股息策略」大亂鬥。

降息近了！長天期領跑、無懼匯損衝擊 攜「3大利多」00982B坐等發錢

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派降息訊號，讓沉寂許久的債券市場瞬間活了過來。隨著市場普遍預期Fed最快9月啟動降息循環，利率敏感度高的長天期債券應聲上漲，讓苦等已久的「債蛙」投資人終於看見曙光。 其中，FT投資級債20+（00982B）挾帶降息預期、優質信評與匯率等三大利多，近一個月績效達3.1%，在眾多投資等級債ETF中表現突出。

大盤屢創高...市值型ETF怎麼挑？0050、006208貼近大盤、00905優化後成績效王

市值型ETF可以怎麼挑，今年哪一檔漲最多？ 今年以來隨著美國關稅政策的不確定性，許多投資人的心情也是跟著今年的股市上沖下洗，不過在政策的逐漸明朗下，也即將邁入第三季的尾聲，讓我們一起來看看今年以來有哪幾檔市值型ETF在台股中表現得比較好吧。

千元入手 TISA 的未來：成為科技巨擘東家

ChatGPT-5 在今年8月份強勢登場，再次興起市場對人工智慧的高度關注，成為推動全球資金重新分配的重要驅動力。投資人...

台股屢創新高 AI 強勁出口商機

近期台股受惠美股電子類股激勵勢頭強勁，加上美國聯準會預定降息已成為市場共識，觀察外資資金動向已連續8日買超台股，熱錢湧進...

不是市值、高息ETF最賺！00981A三個月漲勢最強輾壓0050、00919

主動統一台股增長（00981A）靠實績打敗各派別的台股ETF，網路論壇聲量爆棚，網友紛紛討論「00981A股價第一名、規模第一名，取名1A，真的超強第一」、「不要再說什麼被股息香醒，用00981A加薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。