台股屢創新高 AI 強勁出口商機

近期台股受惠美股電子類股激勵勢頭強勁，加上美國聯準會預定降息已成為市場共識，觀察外資資金動向已連續8日買超台股，熱錢湧進；11日加權指數早盤突破25,500點大關、收25,215點，對此國泰投信建議，在台股屢創高期間，可透過ETF採分批布局方式，持續累積單位數，如全台受益人數最多的ETF、坐擁181.7萬投資人的國泰永續高股息（00878）一檔布局AI科技、金融題材，捕捉台股成長契機。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，根據財政部公告8月台灣出口額達584.9億美元，刷新單月新高，更創下連續四個月突破500億美元成績，也是台灣出口額首次超越南韓，加上9月10日國際半導體展登場，AI概念股再成投資主軸，投資人可透過AI半導體概念股近五成的00878跟上台股最熱題材；展望第4季進入台股傳統電子旺季，可望延續後市長線動能。

游日傑補充，軟體大巨頭甲骨文(Oracle)公布財報表現後，整體優於市場預期，甲骨文同時宣布將與Open AI、META、輝達及字節跳動等軟體公司簽署上看數十億美元的巨額合約，顯見AI雲端基建需求旺盛，9月10日甲骨文股價猛漲35.91%，創下1992年以來最佳單日漲幅，帶動多家台廠受惠，包括廣達、緯創等甲骨文供應鏈，皆是00878成分股，投資人善用00878搶進AI浪潮。

00878在成分股配置上，除布局具成長潛力的科技趨勢，亦搭配約三成金融股，平衡投組波動。近期全台13家金控陸續公布8月獲利，合計稅後盈餘達新台幣578.32億元，其中00878持有近1成的最大成分股國泰金8月稅後純益突破百億大關，達新台幣102.7億元、年增95％，旗下事業體包括銀行、產險及投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，證券則是寫下歷史次高里程碑。00878透過多元產業布局，展現攻守兼備特性，適合新手存股、退休族完善理財規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。