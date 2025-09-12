大盤屢創高...市值型ETF怎麼挑？0050、006208貼近大盤、00905優化後成績效王

市值型ETF可以怎麼挑，今年哪一檔漲最多？

今年以來隨著美國關稅政策的不確定性，許多投資人的心情也是跟著今年的股市上沖下洗，不過在政策的逐漸明朗下，也即將邁入第三季的尾聲，讓我們一起來看看今年以來有哪幾檔市值型ETF在台股中表現得比較好吧。

市值型三個重點觀察

AI 權值股是主旋律：市值型ETF大多集中於權值股，半導體與電子比重高，受惠 AI 需求與景氣循環回溫，也是今年表現不錯的原因。

同是市值型指數編製不一，走勢自然不同：0050與006208以大型權值股為核心，006204貼近加權指數，部分市值＋治理/ESG組合（如 00692、00850）會在邏輯上做些微調整，而像 00905 的編制雖以大型股為主但加入了特定篩選與權重規則。同是市值型不代表成分與權重一樣，績效當然就會不同喔。

單月、單季易受事件影響：單看短期的變化會很明顯，美國關稅、供應鏈消息、法說/財報季，都是短期放大漲跌的因素，但長期布局仍可觀察費用率、追蹤誤差、指數規則與持股分散度。

市值型ETF怎麼挑

想貼近大盤：可以考慮0050、006208、006204這些「大盤/大型權值」型代表，追蹤邏輯較直觀。

在意企業永續／治理：可考慮00850（ESG 永續）、00692（公司治理） 等，長期有機會改善單一產業／個股風險。

想在市值基礎上加點「規則優化」：可觀察像00905這類兼顧大型權值又加上特定規則的設計，但還是要了且其選股邏輯。

不論選哪檔都可以觀察費用率、前十持股占比、追蹤誤差、選股邏輯，這幾件事都會影響你未來的報酬，最後建議新手投資朋友可以使用定期定額並且記得把股息再投入的功能打開喔~

和大家分享一下小弱肌現在的投資方法很簡單：

股息再投入：配息進來不進生活帳，全部買回去，讓本金慢慢變大。

餘裕放大投資部位：先有緊急預備金、沒有高利債，再把月投入率+1～2%，慢慢放大部位。

如果你不知道要買什麼，就從規模前五大的ETF開始挑起吧，投資這條路堅持和耐心才是最重要的，小弱肌在投資這條路也是持續堅持了幾年才能累積到現在的狀態。

◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。