主動型ETF 上漲動能強

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股近來雖屢創新高，但不少個股卻轉趨震盪，市場找尋投資新方向，主動型ETF因其超越大盤的亮眼績效成為焦點。

隨投信業者季底衝刺績效，加上台股高點「選股重於選市」的特性，法人建議關注主動型ETF的成分股，特別是獲投信集中買超的標的，這些個股在指數高點仍有持續上漲的動能。

台股昨（11）日開高走低、收黑K棒下，外資雖大舉買超329.9億元，但投信卻逢高減碼62.7億元、自營商自行買賣部分也調節32.9億元，顯示出「土洋對作」的局面。

儘管如此，部分投信仍逆勢加碼多檔主動型ETF成分股。據統計，市場上五檔台股主動型ETF中，最新成分占比在1％以上的100檔個股中，有16檔個股在台股震盪之際仍獲得投信持續買超。

這16檔個股包括：緯創、金像電、光寶科、東元、台燿、智邦、奇鋐、台光電、貿聯-KY、勤誠、亞力、中磊、京元電子、緯穎、川湖以及富邦金。

