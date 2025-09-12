富邦三檔ETF 9月17日開募

富邦投信於昨（11）宣布旗下三檔創新ETF產品，包括「富邦淨零ESG50」（009809），以及有二檔子基金的主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」，將於9月17日同步開募，協助投資人面對聯準會預計將啟動降息周期時，掌握資產配置新方向。

富邦投信董事長黃昭棠指出，富邦投信9日資產管理規模突破1兆元，是第四家投信達成此里程碑。

在永續投資方面，富邦投信推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF—富邦淨零ESG50。集結減碳優勢企業的力量，為長期投資勾勒清晰而穩健的藍圖。

009809追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」，聚焦具減碳優勢的中大型上市企業，排除具爭議性產業與違反聯合國全球盟約的公司，並納入多項氣候風險衡量指標，包括溫室氣體排放量、脫碳軌跡、ESG分數等，以最適化加權方式選出50檔成分股，力求投資組合表現優於母指數。

擬任經理人紀元豪表示，該基金強調雙重減碳主軸與三段時間評估，涵蓋低碳企業與轉型模範生，協助投資人長期參與全球淨零趨勢。基金採季配息機制，發行價每單位新台幣10元，適合重視資本增值與環境責任的投資人。

黃昭棠表示，首檔主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」有兩檔主動式債券子基金，透過專業團隊即時掌握市場脈動，精準挑選高票息、低違約風險的債券，提升收益表現。主動式ETF投資工具多元，包含各類債券、ETF、利率期貨等。

富邦投信固定收益部主管薛博升表示，富邦優選收益傘型基金為富邦投信首檔主動式債券ETF，基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，主動富邦動態入息100%布局投資等級債，運用動態進行雙率（利匯率）避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。