高算能概念ETF 聚光

甲骨文受惠AI驅動的雲端解決方案需求強勁，近日股價大漲，再度掀起美股AI算能投資熱潮，檢視持有美股能源股的海外股票型ETF，坐擁AI算力、核電能源雙利多，搭上這波由甲骨文引爆的的AI高算能成長潛力，吸引市場買氣升溫。

分析師表示，近來美股雲端與資料庫巨擘甲骨文因業績展望佳，資金熱潮推動甲骨文股價連番飆升。這波由甲骨文推升的AI算能投資熱潮，將帶動過去較少受市場注目的低調能源股重受矚目，尤其是能提供低碳、高效、穩定的核電股，以及資料中心仰賴的電力供應股，包括美股GEV、ETN、CEG及VRT等能源股，將有機會在美國降息後，重啟新一輪吸金效應。

同步激勵持有上述成分股的高算能概念ETF包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力、野村美國研發龍頭等表現。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI正在徹底重塑基礎建設產業，以美國為例，AI運算中心耗電量不斷暴增，傳統能源難以滿足其穩定且日益龐大的用電需求，帶動低碳的清潔能源興起，尤其是核能，具高效、穩定供電效益，成為當今AI基建熱潮推升下，美國新能源產業中，最具明星潛力投資領域。

野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，美國科技巨頭在AI領域的資本支出持續擴張，成為推升美股主要動能，包括亞馬遜2025年下半年資本支出預估達600億美元，主要投入AWS雲端與AI基礎設施，AI應用全面加速落地，雲端獲利成為關鍵，微軟、Google、Meta也持續擴大加碼資本支出。

科技業除了提升自身創新科技水準及市占率外，持續增加資本支出，以開拓新的獲利增長契機，期成為這波AI主流趨勢的長線贏家。

近年來甲骨文即憑藉與輝達深度合作，在全球快速建設高效能資料中心，並落腳在電價低廉、土地寬廣、接近高壓變電設施區域，預估甲骨文未來擴建超大型資料中心計畫不變，能源布局也將更加積極，如低碳能源的太陽能、風能、地熱能，甚至小型模組化核能反應爐（SMRs），都是未來AI資料中心高度依賴的能源投資項目。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。