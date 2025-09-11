搶降息行情 富邦投信ETF開募三連發

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦投信將於9月17日起募集三檔ETF，今日舉辦新產品發表會，董事長黃昭棠（左三）、代理總經理呂其倫（右一）、標普道瓊斯指數公司董事Angeline Choo（左一）、台灣指數公司總經理陳文練（左二），基金保管銀行一銀副總甘美珠（右三）、彰銀處長徐瑞惠（右二）共同出席。圖／富邦投信提供
富邦投信今日舉行記者會，正式宣布旗下三檔創新ETF產品，包括「富邦優選收益傘型基金」與「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF(009809）將於9月17日同步開募，展現富邦投信在主動式債券ETF配置與永續投資領域的雙重佈局，提供投資人面對聯準會預計將啟動降息周期所帶來的投資契機與挑戰。

富邦投信董事長黃昭棠指出，富邦投信首檔主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」如同兩位藝術家創作力的展現，一位精準雕琢收益的輪廓，一位靈活勾勒策略的色彩。每一次市場的波動，都是雕刀與畫筆落下的瞬間，逐步成就專屬於您的金融藝術品。

主動式債券ETF具備擺脫指數束縛的優勢，透過專業團隊即時掌握市場脈動，精準挑選高票息、低違約風險的個券，提升收益表現。主動選債策略不僅能因應利率與信用週期變化，更有助於捕捉波動市況中的超額報酬機會。此外，主動式ETF投資工具多元，包含各類債券、ETF、利率期貨等。

固定收益部主管薛博升表示，富邦優選收益傘型基金為富邦投信首檔主動式債券ETF，基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標，主動富邦動態入息(00982D) 100%布局投資等級債，運用動態進行雙率避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會的投資人。主動富邦複合收益(00983D) 彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會的投資人。

在永續投資方面，富邦投信同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF，富邦淨零ESG50（009809）。黃昭棠強調，009809集結減碳優勢企業的力量，呈現出歷經時間淬煉的完美構圖，為長期投資勾勒清晰而穩健的藍圖，開啟永續投資之路。

009809追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」，聚焦具減碳優勢的中大型上市企業，排除具爭議性產業與違反聯合國全球盟約的公司，並納入多項氣候風險衡量指標，包括溫室氣體排放量、脫碳軌跡、ESG分數等，以最適化加權方式選出50檔成分股，力求投資組合表現優於母指數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 富邦投信

